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نقل وملاحة
مميش : تأهيل 21 مليون متر مربع بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد
الأحد 15 أكتوبر 2017 10:19 م
الفريق مهاب مميش 5
أخر الأخبار
الفريق مهاب مميش 6
بورسعيد أمانى العزازى
كشف الفريق مهاب مميش، رئيس اقتصادية قناة السويس، عن الانتهاء من ترفيق وتأهيل ٢١ مليون متر مربع من إجمالى ٤٠ مليون متر مربع إجمالى مساحة المنطقة الصناعية بمنطقة شرق بورسعيد.
ولفت إلى أن السوق المصرية أصبح سوقا واعدة وجاذبة للاستثمار، ويدلل على ذلك الطلبات المتزايدة على الاستثمار بالمشروع إلا أننا نسعى حاليا على تأهيل المنطقة بإقامة بنية تحتية قوية وتأهيل كوادر بشرية مدربة.
وقال مميش إن المفاوضات التى يخوضها حاليا مع كبريات الخطوط الملاحية ومنها موانئ سنغافورة من شأنه أن يرفع من تصنيف الميناء، بالإضافة لوجود الخط الملاحى العملاق ميرسك.
وأضاف أن قناة السويس استقبلت العام الماضى مليار طن بضاعة محواه على ظهر السفن العابرة للقناة إلا أننا لم نتعامل مع طن واحد بمفهوم القيمة المضافة، وهو ما نسعى إلى تحقيقه فى مشروع تنمية منطقة قناة السويس.
جاءت تصريحات مميش فى المنتدى الاقتصادى الأول لحزب الوفد بحضور محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب.
وأكد رئيس حزب الوفد أن الملتقى يستهدف التعرف على دور الأحزاب السياسية فى التحول الاقتصادى الذى تشهده مصر حاليا.
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