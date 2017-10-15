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استثمار
وزير المالية: صندوق النقد يقدر برنامجنا الاقتصادى
الأحد 15 أكتوبر 2017 10:14 م
صندوق النقد
أخر الأخبار
صندوق النقد
أحمد الدسوقى
قال عمرو الجارحى ، وزير المالية، إن بعثة مصر وجدت تقديراً كبيراً من صندوق النقد الدولى على برنامج مصر الاقتصادى، واصفين إياه بأنه برنامج قوى وتم تنفيذه بإسلوب جيد .
وأشار "الجارحى" فى مداخلة تلفونية من واشنطن لبرنامج "هنا العاصمة"، مساء اليوم الأحد، إلى أن صندوق النقد لم يطالب بدعم نقدي لكل المصريين.
وأضاف : "عرضنا من جانبنا حزمة الحماية الاجتماعية المتبعة".
وتابع: "لم نناقش الضرائب التصاعدية مطلقا مع صندوق النقد، وهذا الأمر لم يحدث نهائيا"
ويترأس طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، بعثة مصر – بصفته محافظ مصر أمام صندوق النقد - فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، والتى تقام فى العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور العديد من قادة الاقتصاد ومحافظى البنوك المركزية العالمية.
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