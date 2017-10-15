وزير المالية: صندوق النقد يقدر برنامجنا الاقتصادى

صندوق النقد

أحمد الدسوقى



قال عمرو الجارحى ، وزير المالية، إن بعثة مصر وجدت تقديراً كبيراً من صندوق النقد الدولى على برنامج مصر الاقتصادى، واصفين إياه بأنه برنامج قوى وتم تنفيذه بإسلوب جيد .



وأشار "الجارحى" فى مداخلة تلفونية من واشنطن لبرنامج "هنا العاصمة"، مساء اليوم الأحد، إلى أن صندوق النقد لم يطالب بدعم نقدي لكل المصريين.



وأضاف : "عرضنا من جانبنا حزمة الحماية الاجتماعية المتبعة".



وتابع: "لم نناقش الضرائب التصاعدية مطلقا مع صندوق النقد، وهذا الأمر لم يحدث نهائيا"



ويترأس طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، بعثة مصر – بصفته محافظ مصر أمام صندوق النقد - فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، والتى تقام فى العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور العديد من قادة الاقتصاد ومحافظى البنوك المركزية العالمية.

