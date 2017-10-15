الجيش يحبط هجمات متزامنة شمالي سيناء.. ويقتل 24 مسلحا

الجيش المصرى

وكالات:



أحبطت القوات المسحلة المصرية، الأحد، هجمات إرهابية متزامنة على نقاط أمنية في محافظة شمال سيناء، مما أسفر عن مقتل 24 مسلحا و6 جنود.



وقال بيان للجيش "في إطار العملية حق الشهيد نجحت قوات إنفاذ القانون الساعة 16:30 اليوم بالتصدي لمحاولة إرهابية فاشلة لاستهداف نقاط تأمين بمنطقة القواديس أسفرت عن مقتل 24 فردا إرهابيا، وإصابة فرد آخر، وتدمير عربتين دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية وقد استشهد 6 أفراد من قواتنا، وجارٍ استمرار تمشيط المنطقة".



وكانت مصادر أمنية قالت في وقت سابق إن عشرات المسلحين استخدموا سيارات مفخخة وقذائف هاون في الهجمات التي استهدفت نقاطا أمنية بمنطقة كرم القواديس، لكن مروحيات الجيش قصفت السيارات والدراجات النارية التي كانوا يستقلونها.



وعمدت قوات الجيش، بعد إحباط الهجوم، على مطاردة العناصر الإرهابية التي فرت إلى المزارع القريبة من موقع الهجوم، بحسب المصادر عينها.



ويأتي ذلك غداة إعلان الجيش إحباط هجوم استهدف نقطة تفتيش عسكرية في مدينة العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء.



وكان المتحدث العسكري قال في صفحته على فيسبوك عن هجوم السبت إن قوات الجيش نجحت في "إحباط هجوم إرهابي لبعض العناصر التكفيرية" بمدينة العريش.



وأضاف أن المهاجمين كانوا مزودين بأحزمة ناسفة وقنابل يدوية وأسلحة نارية، وأنهم لقوا مصرعهم نتيجة انفجار العبوات الناسفة بعد أن تعامل الجيش معهم.