العراق لكرستان: وجود مقاتلين للإقليم بكركوك إعلان حرب

المقاتلين الأكراد

وكالات:



اتهمت الحكومة العراقية السلطات الكردية بجلب مقاتلين من حزب العمال الكردستانى إلى كركوك قائلة: إن وجودهم فى كركوك "إعلان حرب".



وأعلنت الحكومة العراقية عن رغبتها فى أن تكون كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها تحت قيادة السلطة الاتحادية.



وفى وقت سابق قالت وزارة الخارجية العراقية، فى بيان اليوم الأحد، إن إيران أغلقت المعابر الحدودية مع إقليم كردستان.