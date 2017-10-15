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سيـــاســة

مقتل 24 إرهابيا واستشهاد 6 عسكريين إثر هجوم بسيناء

اشتباكات سيناء أرشيفية
اشتباكات سيناء أرشيفية
اشتباكات سيناء أرشيفية

بدور ابراهيم

أعلن المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، مساء اليوم الأحد، عن مقتل 24 إرهابيا واستشهاد 6 من أفراد القوات المسلحة إثر هجوم بسيناء، وفق بيان 

وقال المتحدث "فى إطار العملية حق الشهيد نجحت قوات إنفاذ القانون الساعة 1630 اليوم بالتصدى لمحاولة إرهابية فاشلة لإستهداف نقاط تأمين بمنطقة القواديس أسفرت عن مقتل  24  فرد إرهابى وإصابة فرد أخر وتدمير عربتان دفع رباعى تستخدمها العناصر الإرهابية". 

وأضاف: "استشهد 6  أفراد من قواتنا وجارى إستمرار تمشيط المنطقة". 

وتابع: "تؤكد القوات المسلحة إستمرار جهودها للقضاء على العناصر الإرهابية". 

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