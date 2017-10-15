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طاقة
إسماعيل : سداد بعض مستحقات شركات البترول الأجنبية نهاية 2017
الأحد 15 أكتوبر 2017 09:02 م
شريف إسماعيل 2
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شريف إسماعيل 2
وكالات:
أعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستقوم الفترة القادمة بسداد جزء من مستحقات شركات البترول الأجنبية العامله فى مصر فى ظل زيادة استثماراتهم، وتحسن الأوضاع الاقتصادية بصورة ملحوظة.
وتوقع إسماعيل فى تصريحات صحفية مساء اليوم الأحد أن يتم ذلك قبل نهايه العام الحالى.
شريف اسماعيل
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