إسماعيل : سداد بعض مستحقات شركات البترول الأجنبية نهاية 2017

شريف إسماعيل 2

وكالات:



أعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستقوم الفترة القادمة بسداد جزء من مستحقات شركات البترول الأجنبية العامله فى مصر فى ظل زيادة استثماراتهم، وتحسن الأوضاع الاقتصادية بصورة ملحوظة.



وتوقع إسماعيل فى تصريحات صحفية مساء اليوم الأحد أن يتم ذلك قبل نهايه العام الحالى.