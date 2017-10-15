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رياضة
الأهلي يستبعد متعب ويضم صالح جمعة لمواجهة الرجاء
الأحد 15 أكتوبر 2017 08:58 م
النادي الأهلي
أخر الأخبار
النادي الأهلي
وكالات:
أعلن حسام البدرى، المدير الفنى للأهلى قائمة فريقه التى تواجه الرجاء غدًا فى الدورى العام والمؤجلة من الجولة الثالثة.
وتضم القائمة شريف إكرامى ومحمد الشناوى وأحمد عادل وعلى معلول ورامى ربيعة وسعد سمير ومحمد هانى وأحمد فتحى وحسام عاشور ومؤمن زكريا وأجاى ووليد أزارو وأحمد حمودى وأحمد الشيخ ومحمد نجيب وكريم نيدفيد وأحمد ريان وعمرو السولية وميدو حابر وحسين السيد وصالح جمعة وأكرم توفيق.
واستبعد الجهاز الفنى كلاً من عماد متعب وعمرو بركات وباكامانى وصبرى رحيل وباسم على لأسباب فنية، بجانب غياب وليد سليمان وعبد الله السعيد وهشام محمد للإصابة.
النادي الأهلي
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