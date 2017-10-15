هبوط 6 بورصات بقيادة السعودية ومكاسب للقاهرة

البورصات العربية

خالد بدر الدين



هبطت مؤشرات 6 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأحد وسط تعاملات متواضعة بقيادة بورصة السعودية وصعد مؤشرا بورصتى القاهرة ومسقط فقط بنسبة ضعيفة.



وذكرت وكالة رويترز إن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية هوى بحوالى 0.7% ليسجل 6938 نقطة مع تراجع سعر سهم بنك الراجحي 1% وسعر سهم شركة معادن 1.9%.



وهبط مؤشر سوق مال أبوظبي العام بأكثر من 0.2% ليصل إلى 4518 نقطة مع انخفاض سعر سهم شركة دانة غاز 3.8% بعد أن أجلت محكمة عليا في لندن جلسات بشأن سنداتها الإسلامية البالغة قيمتها 700 مليون دولار إلى منتصف نوفمبر.



وانخفض مؤشرا سوق مال دبى العام وبورصة الكويت بحوالى 0.1% لكل منهما ليرتدا إلى 3658 نقطة و6622 نقطة على الترتيب.



وخسر مؤشر بورصة الدوحة بنسبة طفيفة بلغت 0.01% ليستقر عند 8341 نقطة ومؤشر بورصة البحرين بنفس النسبة ليتراجع إلى 1274 نقطة.



وكسب المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة طفيفة بلغت حوالى 0.1% ليصل إلى 13906 نقطة فى القاهرة خلال تعاملات مكثفة على غير المعتاد بقيادة سهم شركة جيه.بي أوتو الذى قفز سعره 9.7% وكذلك مؤشر بورصة مسقط صعد بنسبة طفيفة أيضا توقفت عند 0.2% ليستقر عند 5139 نقطة.