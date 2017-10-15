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اقتصاد وأسواق
رئيس الوزراء: التقارير الدولية إيجابية عن الاقتصاد المصري
الأحد 15 أكتوبر 2017 07:57 م
رئيس الوزراء
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رئيس الوزراء
متابعات
قال شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن التقارير الدولية من البنك الدولي والصندوق كلها ايجابية حول الاقتصاد المصري.
جاء ذلك في تصريحات بمقر وزارة الاستثمار، نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط أ ش أ.
وأوضح إسماعيل، أن هناك الكثير من صناديق الاستثمار والمؤسسات الدولية ترغب في الاستثمار في مصر .
وأشار إلى أن هناك العديد من الاجراءات التي تمت لجذب الاستثمار منها قانون الاستثمار بالإضافة إلى حل مشكلات الكهرباء والغاز وتطوير الطرق والبنية الاساسية التي تضمن نجاح الاستثمار مع الأخذ في الاعتبار اجراءات الإصلاح الاقتصادي ولا توجد حاليا مشكلة في تحويل أرباح الشركات بالعملة الأجنبية كما تم حل مشكلة سعر الصرف.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدين العام له أثر على الموازنة ونعمل على خفض عجز الموازنة ونستهدف ٩.٦٪ خلال العام المالي الحالي مع العمل على تخفيض الدين العام والسعي لزيادة الناتج المحلي الإجمالي .
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