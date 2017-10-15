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طاقة
اجتماع مصري إثيوبي سوداني خلال أيام لبحث تقرير سد النهضة
الأحد 15 أكتوبر 2017 07:51 م
سد النهضة
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سد النهضة
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قال شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، إن اجتماعا بشأن دراسة سد النهضة سيعقد خلال أيام بحضور وزراء الري في الدول الثلاث مصر وإثيوبيا، والسودان.
جاء ذلك عقب اجتماع ترأسه اليوم رئيس الوزراء للجنة العليا لمياه النيل، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
وتم خلال الاجتماع مناقشة الدراسة الفنية لسد النهضة وموقف المفاوضات الحالية بين مصر وإثيوبيا والسودان.
وأوضح أن هناك بعض التحفظات الاثيوبية وهناك أمور طلب الجانب المصري استيضاحها حول التقرير الاستشاري الذي قام به الاستشاري الفرنسي وأن هناك موافقة من حيث المبدأ على التقرير.
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