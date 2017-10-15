الصحة تعقد مناقصة مجمعة لشراء المستلزمات الطبية

وزارة الصحة

أحمد صبرى



كشف العميد دكتور إبراهيم محمد، المسئول بإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، إن هناك مناقصة مجمعة لشراء المستلزمات الطبية لكل الهيئات الصحية فى مصر سيتم إجراؤها بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل بالتعاون مع وزارة الصحة.



وأضاف فى تصريحات له على هامش مؤتمر تصدير الأدوية المصرية لدول الخليج أن المناقصة ستوفر المستلزمات لكل من وزارة الصحة ومستشفيات الجامعات والجيش بمشاركة شركات دولية وشركات محلية، مؤكدا أن الشركات المحلية سيتم تحديد معايير جودة خاصة لها كشرط لمشاركتها.



وأوضح أنه من المتوقع أن يتم البدء فى توفير المستلزمات الطبية التى سيتم شراؤها من خلال المناقصة فى شهر يناير المقبل بعد الانتهاء من الإسناد للشركات الفائزة.