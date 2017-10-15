القمح والبوتاجاز أهم ما استقبلته الموانئ اليوم 15-10-2017

ميناء دمياط 6

محمود محسن



شهدت اليوم الموانئ نشاطا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 2800 راكب بموانئ البحر الأحمر بالإضافة إلى تداول 303 شاحنة من بينهم شحنة بوتاجاز تزن 5 آلاف طن، في حين استقبل ميناء الإسكندرية آلاف الأطنان من القمح والذرة والفحم وغيرهم من السلع.



وفي غضون ذلك استقبل ميناء دمياط 11 سفينة حاويات وبضائع عامة، وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.



ميناء الإسكندرية

صرح رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية أن الميناء يشهد نشاطا في حركة السفن والبضائع والشاحنات اليوم الأحد.



وأوضح الغندور أن يجري العمل على السفينة "فليرا لانجان" القادمة من البرازيل وعلي متنها 33 ألف طن ذرة، كما يجري تفريغ شحنة قمح أخري تزن 58 ألف طن قادمة من رومانيا علي متن السفينة "وادي الكرنك".



ولفت الغندور إلى أن يجري تفريغ شحنة زيت معدني تزن 6 ألاف طن قادمة من إيطاليا علي متن السفينة "يم نيبتون"، ويجري تفريغ سفينتين حاويات تزنان 89 ألف طن قادمة من لبنان وتركيا علي متن السفينتين "ياربارا" و "فينتو ديجولف"، كما يجري تفريغ شحنة سولار حمولتها 63 ألف طن قادمة من الجزائر والسعودية علي متن السفينتين "كراون" و "سي اكسبريس"، ويضاف إلى ذلك شحنة خشب تزن 110 ألف طن متري على متن 8 سفن.



وأشار الغندور إلى أن مخزون الغلال بالميناء بلغ مليون ومئتان وثمانون ألف طن منهم 495 ألف طن قمح.



وأضاف الغندور أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء بلغ 106 سفينة، وتراكي علي الأرصفة 30 سفينة، وتواجد على المخطاف الداخلي 12 سفينة، وبلغ عدد سفن المخطاف الخارجي 44 سفينة، وسجل النظام الإلكتروني ورود 190 ألف طن بضائع عامة، كما سجل دخول وخروج 9 آلاف شاحنة عامة من والي الميناء، وخروج 145 شاحنة محملة بالقمح، وخروج 24 وحدة نهرية علي متنها 7 آلاف طن فحم وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



ومن جانبه، وجه اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة الميناء بالتنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج الشاحنات والبضائع من والي الميناء بيسر وأمان.



موانئ السويس

وفي هذه الأثناء قال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جازايجين وعلى متنها 5 الاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.



ميناء سفاجا

كما يشهد ميناء سفاجا وصول وسفر 1551 راكب وتداول 232 شاحنة، وذلك من خلال مغادرة ثلاث سفن وهى القاهرة وعمان وبوسيدون اكسبريس، وعلى متنهم 1238 راكب و 136 شاحنة بضائع و 87 سيارة.



بينما شهد الميناء امس استقبال السفينتين أمانة والحرية وعلى متنهم 313 راكبا و89 شاحنة بضائع و7 شاحنات عفش و13 سيارة، بينما غادرت السفينة BBC Sten Hoeft وعلى متنها 11 ألف طن كوارتز متجهة إلى النرويج.



ميناء الغردقة

ومن جهة أخرى يستعد ميناء الغردقة لمغادرة العبارة لابسبس وعلى متنها 35 راكب من جنسيات مختلفة متجهة الى ميناء شرم الشيخ البحرى.



ميناء نويبع

وفى نفس السياق يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 696 راكبا وتداول 71 شاحنة، وذلك من خلال استقبال السفينة سينا وعلى متنها 243 راكبا و 12 برادا و5 تريلات و3 سيارات وباصان جيت.



فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين سينا وايلة، وعلى متنهم 312 راكبا و13 براد و8 تريلات وسيارتان، بينما غادرت السفينة سينا وعلى متنها 141 راكبا و24 براد و9 تريلات و4 سيارات.



ميناء دمياط

وفي سياق متصل، استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينة حاويات و9 سفن بضائع عامة.



وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، فضلا عن 19 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وأضاف المركز الإعلامي أن غادر الميناء في الحادية عشر والنصف مساء أمس السبت القطار رقم 2470، وفي الثانية والنصف صباح اليوم الأحد القطار رقم 2476 بحمولة إجمالية 2426 طن قمح، في حين غادر عدد (99) سيارة بحمولة 5144 طن قمح.



وفي نفس السياق وصل الي الميناء عدد (2) قطار بحمولة إجمالية 1880 طن كسر حجارة لزوم ردم مواسير الغاز في قاع البحر.



وأشار المركز الإعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 173341 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 22737 طنا.



وتجدر الإشارة إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 12800 طن يوريا، و3000 طن فوسفات، و3300 طن رمل زجاجي، و7950 طن ملح، وإعادة تصدير 3950 طن ذرة.