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اقتصاد وأسواق
مسؤولان: الزراعة ليس لها علاقة ببيع الكتاكيت
الأحد 15 أكتوبر 2017 06:52 م
كتاكيت
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كتاكيت
الصاوي أحمد
نفى مصدران مسؤولان، صحة حظر وزارة الزراعة، بيع الكتاكيت للمزارع غير المرخصة
وأكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن وزارة الزراعة لا تنتج كتاكيت تسمين حتي تحظر بيعها للمزارع غير المرخصة.
و أوضح السيد أن سبب تلك الشائعات هي تحريف تصريحات تليفزيونية لنائب وزير الزراعة وإستصلاح الإراضي لشئون تنمية الثروة الداجنة الدكتوره مني محرز في أحد البرامج عن أن وزارة الزراعة ستقوم بٱغلاق جميع المزارع غير المرخصة بدءا من يناير 2019.
و أوضح السيد أن هذا التصريح التليفزيوني فهم عن طريق الخطأ بأن وزارة الزراعة ستحظر بيع الكتاكيت لمزارع الانتاج الداجني غير المرخصة حيث أن وزارة الزراعة تملك حق الإغلاق لها ولكنها لا تمتلك حق حظر البيع لها طالما أن الكتاكيت يتم جلبها من السوق .
ومتفقا مع الرأي السابق، نفي مصدر مسؤول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ما أشيع عن إصدار الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، قرارا بمنع بيع كتاكيت التسمين إلا للمزارع المرخصة فقط بدءا من يناير 2019.
وأشار المصدر إلى أن الحديث عن إصدار قرار مثل ذلك غير منطقى ويتنافى مع توجهات الدولة لزيادة إنتاج الدواجن، حيث تشغل التربية المنزلية نسبة ليست بالقليلة من سوق الدواجن وبالتالي يجب أن يستمر بيع الكتاكيت للكافة.
ولفت إلى أن سبب تلك الشائعة أيضا هو وضع تصريحات محرفة على لسان الدكتور منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية حيث كان الأمر مجرد اقتراح أثير خلال جلسة مع بعض مربي الدواجن فقط ولم يلق قبولا لكن لم يذكر خلال الجلسة إصدار أي قرارات بخصوص منع بيع الكتاكيت إلا للمزارع المرخصة.
وقال المصدر إن وزارة الزراعة تعمل منذ فترة من خلال الحملة القومية لترخيص مزارع الدواجن لإصدار التراخيص اللازمة للمزارع العشوائية وتقنين أوضاعها من حيث اشتراطات الأمان الحيوي خاصة، ونتيجة ذلك إصدار تراخيص خلال الـ3 أشهر الأخيرة أكثر من التي أصدرت في الأربع سنوات الماضية.
في السياق ذاته، أكدت مصادر بوزارة الزراعة لـ"المال" أن وفقا لقرار وزير الزراعة واستصلاح الإراضي الدكتور عبد المنعم البنا رقم 368لسنة 2016فأن الوزارة فتحت باب تسجيل وترخيص المزارع الداجنة مع وجود تسهيلات كبيرة في أنهاء الإجراءات وبالتالي سيتم حظر المزارع غير المرخصة بدءا من يناير2019.
وأوضحت المصادر أن رغبة الحكومة في ترخيص المشروعات القائمة هي عمل قاعدة بيانات عن المزارع في مصر لتسهيل التعامل معها فنيا فيما يتعلق بالتعقيم أو الأدوية البيطرية وغيرها .
وترفض المزارع الداجنة الترخيص وفقا لبعض التجار نتيجة الأعباء المالية التي تتراوح بين500جنيه حتي 5000جنيها سنويا علي ٱعتبار أن وزارة الزراعة وإستصلاح الإراضي لا تتعامل ولا تدعمهم بشيء .
ويطلب تجار ومربو الدواجن مهلة من سداد الرسوم من 3 شهور حتى عام لخلق جذب كبير علي الحصول على التراخيص .
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