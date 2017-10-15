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680.00 عيار 24
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8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
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35.00 الفراخ البلدي
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اتصالات وتكنولوجيا

غدا إطلاق هواوي Mate 10 وMate 10 Pro

هواوي Mate 10 وMate 10 Pro
هواوي Mate 10 وMate 10 Pro
هواوي Mate 10 وMate 10 Pro

خاص 

يطلق غدا الاثنين  16 أكتوبر في مدينة ميونخ  الهاتفين الرائدين هواوي Mate 10 وMate 10 Pro  في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت مصر.

ويأتي الهاتفان لأول مرة بمعالج Kirin 970 بخاصية الذكاء الإصطناعي الذي يمثل نقلة نوعية في عالم الهواتف الذكية.

وينتمي الهاتفان الجديدان الي سلسلة هواوي Mate الشهيرة التي تتمتع بمواصفات راقية وقدرات عالية مثل كاميرا لايكا المزدوجة الشهيرة، والبطارية ذات السعة الكبيرة، التي تلبي احتياجات ومتطلبات المستخدمين من حيث القوة والسرعة والأداء.


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