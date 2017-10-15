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اتصالات وتكنولوجيا
غدا إطلاق هواوي Mate 10 وMate 10 Pro
الأحد 15 أكتوبر 2017 06:40 م
هواوي Mate 10 وMate 10 Pro
أخر الأخبار
هواوي Mate 10 وMate 10 Pro
خاص
يطلق غدا الاثنين 16 أكتوبر في مدينة ميونخ الهاتفين الرائدين هواوي Mate 10 وMate 10 Pro في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت مصر.
ويأتي الهاتفان لأول مرة بمعالج Kirin 970 بخاصية الذكاء الإصطناعي الذي يمثل نقلة نوعية في عالم الهواتف الذكية.
وينتمي الهاتفان الجديدان الي سلسلة هواوي Mate الشهيرة التي تتمتع بمواصفات راقية وقدرات عالية مثل كاميرا لايكا المزدوجة الشهيرة، والبطارية ذات السعة الكبيرة، التي تلبي احتياجات ومتطلبات المستخدمين من حيث القوة والسرعة والأداء.
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