حصاد الإصلاح الاقتصادي.. أهم موضوعات توك شو الليلة

خريطة برامج التوك شو

رحاب صبحى:



وزير الاستثمار في "ساعة من مصر" على الغد

تستضيف قناة "الغد" الإخبارية فى التاسعة مساءً فى برنامج "ساعة من مصر"، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، في لقاء حصري على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي، لتلقي الضوء على حصاد تجربة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الدولة، وتشير خلاله إلى أن هناك إشادة دولية بالإصلاحات، ومساعي المؤسسات الدولية لعقد شراكة اقتصادية مع مصر.

وتتحدث نصر خلال اللقاء مع مراسل فضائية "الغد" في واشنطن خالد خيري، عن التشريعات والإجراءات المهمة التي ستشهدها المرحلة المقبلة لتحسين وزيادة فرص الاستثمار في مصر، وتؤكد أن الدولة المصرية تخطت المرحلة الصعبة، وبدأت جني ثمار الإصلاح الاقتصادي.

كما ستتناول أيضا ملف التسويق الخارجي للعاصمة الإدارية الجديدة.



سامح شكرى على on e فى "كل يوم"

يستضيف الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه "كل يوم" المذاع عبر فضائية ON E فى الثامنة مساءً، وزير الخارجية المصري سامح شكري، للمرة الأولى، للكشف عن كواليس معركة "اليونسكو".



ويتطرق شكري، خلال الحلقة، للحديث عن الدول التي دعمت مصر، ويجيب عن سؤال لماذا جهرت مصر بتأييدها للمرشح الفرنسي؟ وهل من الممكن أن تعود العلاقات المصرية التركية لسابق عهدها؟.

كما يستضيف أديب، في فقرة أخرى، الفنانة رجاء الجداوي وحديث عن قضايا المرأة المصرية.





"مساء dmc" يناقش كواليس انتخابات اليونسكو

تناقش الإعلامية إيمان الحصري في برنامجها "مساء DMC "على قناة فى العاشرة مساءً على قناة DMC، كواليس انتخابات "اليونسكو" ووصول مصر للمراحل النهائية.

وتستضيف الحصري السفير محمد العرابي، مدير حملة السفيرة مشيرة خطاب، مُرشحة مصر السابقة على منصب الأمين العام لليونسكو، للحديث عن إدارة مصر للانتخابات.



عودة الجماهير للملاعب بـ"90 دقيقة" على المحور

تستضيف الإعلامية جيهان لبيب مقدمة برنامج 90 دقيقة على قناة المحور الفضائية، في الثامنة مساء، عددا من نجوم كرة القدم والنقاد الرياضيين لمناقشة عودة الجماهير للملاعب عقب صعود المنتخب الوطنى لكأس العالم فى روسيا 2018.



ويشارك فى الحلقة النقاشية كل من الكابتن جمال عبدالحميد نجم النادى الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، والنائب حسين عشماوى عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وعمر الأيوبى الناقد الرياضى باليوم السابع، وبليغ أبو عايد الناقد الرياضي بالمصري اليوم.



كما تطرح الإعلامية جيهان لبيب مع الضيوف مجموعة من الأسئلة عن عدم عودة الجماهير مرة أخرى للمباريات رغم الظهور الحضارى للجماهير فى مباريات المنتخب الوطنى، ما هى أسباب عدم عودتها ومتى يصدر قانون شغب الملاعب ومن المسئول عن عودة الجماهير، اتحاد كورة القدم أم وزير الشباب والرياضة أم الأندية أم الحكومة أم البرلمان.



كما تناقش الإعلامية جيهان لبيب الخسائر المالية التى تتعرض لها الأندية من عدم عودة الجماهير للملاعب مرة أخرى، ولماذا يتم تأجيل عودتها للملاعب رغم الوعود المتكررة من قبل المسئولين فى الدولة وما هى آليات عودة الجماهير.



رئيس هيئة الطرق في "من ماسبيرو" على الأولى

يستضيف برنامج "من ماسبيرو" فى العاشرة والنصف مساءً اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكبارى فى حوار عن المشاريع القومية الكبرى التى تمت، وتتم بالفعل على أرض الواقع فى الطرق والكبارى بأنحاء الجمهورية كلها، والطفرة الهائلة فى هذا المجال.



كما يناقش البرنامج فى فقرتة الثانية موضوعات كثيرة تخص إقليم الشرق الأوسط، ويتحدث خلالها الكاتب الصحفى فادى عيد بروزاليوسف الخبير فى شئون الشرق الأوسط.

البرنامج تقديم هبه رشوان تقديم أمنية مكرم.



الفريق مهاب مميش فى "دائرة الضوء" على الأولى

يحل الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ضيفاً على الإعلامى إبراهيم حجازى من خلال برنامج فى "دائرة الضوء" فى السابعة مساءً على شاشة الأولى فى حوار هام على جزأين، ويذاع اليوم الأحد وغدا الاثنين، ويتناول الحوار الحديث عن قناة السويس الجديدة، وما يتم بها من تطوير، وأهم الاستثمارات من ورش وصيانة سفن ومصانع الرقائق الإلكترونية.



كما يتطرق الحوار إلى الدور الذى تقوم به العاصمة الإدارية الجديدة كحلقة وصل بين منطقة القناة بما فيها من صناعة وتجارة، البرنامج تقديم الإعلامى إبراهيم حجازى.