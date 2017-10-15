بيع 12 محلا تجاريا وصيدلية بمزاد الصالحية الجديدة

رضوى عبد الرازق





جهاز مدينة الصالحية الجديدة، مساء اليوم الأحد، من بيع 12 محل وصيدلية بالمزاد العلنى .





وقال المهندس رمضان خيرى رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة فى تصريحات خاصة لـ "المال"، إن أسعار المتر للمحلات التجارية ترواحت بين 13 الى 16 ألف جنيه، فيما سجل أعلى سعر للمتر بالصيدلية 40 ألف جنيه .





وأشار إلى أن المزاد شهد إقبالا ملحوظا من قبل المستثمرين فى ظل حاجة المدينة إلى الخدمات التجارية المتنوعة فى العديد من الأحياء.



ولفت إلى أن الجهاز طرح 15 محلا، وفضل تأجيل بيع 3 محلات لعدم الوصول إلى السعر المناسب حيث تتسم تلك المحال بكبر مساحتها .





وأوضح أن المحال تقع بالأسواق التجارية بالأحياء السكنية الثانى والثالث بالمدينة وتتراوح المساحات بين 31 إلى 101 متر .