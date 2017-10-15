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بورصة وشركات
خطة لتطوير شركة مطاحن الإسكندرية بـ127 مليون جنيه
الأحد 15 أكتوبر 2017 05:14 م
شركة مطاحن مصر الوسطي
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شركة مطاحن مصر الوسطي
مصطفى طلعت
أكدت شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية أنها وضعت خطة لإحلال وتجديد الأصول، وأنها بدأت تطوير مطحنين بتكلفة بلغت 127 مليون جنيه.
جاء ذلك في رد من الشركة على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر عن القوائم المالية 2016/2017، بشأن ضرورة مواجهة ظاهرة تقادم الأصول الثابتة للشركة.
وأوضحت "مطاحن الإسكندرية" أنها تقوم حالياً بإعادة تأهيل مطحن الدخيلة لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 420 طنا يوميا وتحسين مواصفات جودة الدقيق الناتج بتكلفة إجمالية 42 مليون جنيه.
وأشارت إلى أنه جار إعادة وتأهيل مطحن اسكندرية لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 600 طن في اليوم وتحسين مواصفات جودة الدقيق الناتج بتكلفة إجمالية بلغت 85 مليون جنيه.
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