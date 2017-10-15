الأضواء ينقل المناهج التعليمية على أجهزة المحمول

كتاب الاضواء

عبر تطبيق تعليمي جديد



محمود جمال



كشفت داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة نهضة مصر للنشر، اليوم الأحد، عن طرح تطبيق تعليمى على أجهزة الهواتف المحمولة يحمل اسم "الأضواء".



جاء ذلك على هامش المؤتمر الذى عقدته المؤسسة اليوم للإعلان عن تطوير مجموعة مدارس جديدة فى مدن الصعيد .



وأوضحت أن التطبيق التعليمي الجديد يتم بالتعاون مع مؤسسة فودافون مصر و يشتمل على كافة المناهج التعليمية من الصف الأول الابتدائى وحتى الثالث الإعدادى .



وقالت إبراهيم أن المجموعة طورت خلال المرحلة الماضية نحو 45 ألف فيديو تعليمى، ولديها شراكات مع نحو 150 شركة عالمية منها ديزنى، بجانب جامعة كامبريدج، وحصدت 39 جائزة عالمية .





