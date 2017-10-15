EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
عقـــارات
سوهاج الجديدة تطرح 5 مناقصات جديدة بالمدينة
الأحد 15 أكتوبر 2017 04:27 م
اللواء وضاح الحمزواى، محافظ سوهاج
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
أبسلوت مستشاراً مالياً لإعادة هيكلة ودعم سوهاج الوطنية
40 % إيرادات «الرباط» بعد تدشين قناة السويس الجديدة
"سوهاج الوطنية" تخطط لزيادة رأس المال 60 مليون جنيه
اللواء وضاح الحمزواى، محافظ سوهاج
محمود زكي
قال علاء عبد الله، نائب رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، إن هناك 5 مناقصات جديدة طرحت بالمدينة، لتنفيذ مشروعات خدمية على أن تنفذ تلك المشروعات خلال الفترة المقبلة، عقب الفتح المالي للمظاريف الخاصة بشركات المقاولات المتقدمة لتنفيذ المشروعات.
وأضاف عبدالله في تصريح لـ"المال"، أن المشروعات تتمثل في طرح مناقصة محدودة لتنفيذ أعمال تشغيل وصيانة شبكات المرافق بالمدينة والتي يتنافس عليها شركتين للمقاولات، وتنفيذ مناقصة محدودة أخرى لتنفيذ أعمال استشارية لتصميم الخطوط الرئيسية، التي تشمل ( صرف صحي – وطرق – وري) لمناطق التوسعات بمساحة 9900 فدان، وتدعيم محطة رفع الصرف الصحي القائمة، مشيرًا إلى أن هناك 5 شركات تتنافس على تلك المناقصة.
وأشار نائب رئيس الجهاز إلى أنه جار طرح 3 مناقصات عامة جديدة بالمدينة، التي تتمثل في تنفيذ صيانة المزروعات لبعض مناطق المدينة، التي يتنافس علي تنفيذها 4 شركات إلى تنفيذ أعمال حضانة بمنطقة 50 فدانًا، ويتنافس عليها 5 شركات، وطرح وتنفيذ حضانة أخرى بمنطقة 16 فدانًا، ويتنافس عليها 4 شركات مقاولات عامة.
وأشار إلى أن الجهاز انتهى من تسلم مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة من شركات المقاولات، بعدد 300 عمارة، تضم 6240 وحدة، منوهًا أنه جارٍ تسليم تلك الوحدات للمواطنين خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن تكلفة تنفيذ 300 عمارة بلغت حوالي 840 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الجهاز يستعد لتنفيذ مشروعات الخدمية بالمدينة خلال الفترة الحالية، التي تتمثل في تنفيذ حضانات وأسواق تجارية، بتكلفة تتجاوز 15 مليون جنيه.
وتابع أن الجهاز يستعد لطرح ترفيق 730 فدانًا، على شركات المقاولات، موضحًا أن تلك الأراضي أضيفت للمدينة ضمن التوسعات الأخيرة لها.
وأوضح أن جمعية رجال أعمال سوهاج اقتنصت تنفيذ مشروع لشبكات المياه والصرف بمنطقة الإسكان المتميز، على مساحة 162 فدانًا، عبر طرحها على الشركات بنظام الأظرف المغلقة.
ولفت إلى أن الجهاز انتهى من تخصيص 5 أفدنة لإنشاء نقطة مرور، وأنه جار تخطيط أراض لإقامة وحدات سكنية للشريحة الأَولى بالرعاية.
ونوه أنه انتهى من تنفيذ 80% بمشروع تطوير ورفع كفاءة طرق 4 أحياء بالمدينة، إذ إن التكلفة التنفيذية للمشروع 50 مليون جنيه وتشمل رفع كفاءة طرق بأطوال تتراوح من 300 إلى 500 متر ورصف التقاطعات الواصلة بين الأحياء وتركيب الإشارات المرورية بالطرق الفرعية بالمدينة.
وذكر نائب رئيس الجهاز أن خطة العام الماضي 2016- 2017 انتهت بنسبة نجاح تجاوزت 105%، في حين أن الخطة الجديدة للمدينة تتجاوز 800 مليون جنيه.
وأفاد أن الجهاز انتهى، آواخر أغسطس الماضى، من بيع 26 محلًّا تجاريًّا للأنشطة المختلفة بمساحات تتراوح بين 30 و68 مترًا، ووصل أعلى سعر للمتر إلى 90 ألف جنيه، متجاوزًا أعلى سعر فى آخر مزاد عقده الجهاز فى فبراير الماضى، والذى بلغ 36 ألف جنيه للمتر، ليصل متوسط الزيادة فى 6 أشهر إلى 150%.
سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية
مباني للاستثمار العقاري
العبور للاستثمار العقارى
الاستثمار العقاري
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا