مهلة أسبوع للتسجيل بالإعلان التاسع للإسكان الاجتماعي

مى عبد الحميد



بدور إبراهيم :



صرحت مى عبدالحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، بأن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وافق على منح المواطنين الذين قاموا بسداد مقدم جدية الحجز ومصاريف الاستعلام، أسبوع أخير، لتسجيل طلب الحصول على الوحدة السكنية ضمن الوحدات المطروحة في 22 محافظة، بالإعلان التاسع بمشروع الإسكان الاجتماعي، من خلال البوابة الإليكترونية للصندوق www.mff.gov.eg، وكان من المقرر غلق باب التسجيل اليوم الأحد 15 أكتوبر.



وأوضحت أن من لديه أي تظلم أو استفسار فإن عليه التواصل مع مركز الاتصالات على الأرقام الحالية (1188 أو 5777 أو 5999 من أي تليفون محمول، و090071117 من أي خط أرضي)، أو من خلال البوابة الإليكترونية للصندوق www.mff.gov.eg، للتعرف على حالة طلبه.

