أجندة الأحداث السياسية الإثنين 16 أكتوبر

الأجندة السياسية

سلوى عثمان:



يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، ظهر غد الإثنين إلى العاصمة السلوفينية لوبليانا في أول زيارة يقوم بها وزير خارجية مصري إلى سلوفينيا، ومن المقرر أن يلتقي شكري خلال الزيارة التي تستغرق يومين بكل من الرئيس السلوفيني بوروت باهور، إضافة إلى رئيس الوزراء ميرو سيرار، ووزير الخارجية كارل إيريافيتش، ومن المقرر أن يتم التوقيع خلال الزيارة على ثلاث مذكرات تفاهم في مجالات الشباب والرياضة، حماية المستهلك، والتعاون بين وكالات الأنباء في كلا البلدين، كما أن المباحثات المصرية السلوفينية من المقرر أن تتطرق أيضا إلى الأزمات الإقليمية وفي مقدمتها الوضع في كل من سوريا وليبيا، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك كالهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب.



تفتح وزارة البيئة، أبواب غرفة العمليات المركزية في الوزارة غدا مساء، أمام الصحفيين والإعلاميين، لمشاهدة الإجراءات التي تنفذها الوزارة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، المعروفة إعلاميا بـ"السحابة السوداء، ومن المقرر أن يلتقي الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، الإعلاميين في مقر الغرفة، على أن تعرض الإجراءات التي تنفذها الوزارة في مواجهة "السحابة .



أحزاب وحركات ونقابات



يشارك عدد كبير من رجال المجتمع ونواب البرلمان في منتدى "الغارمات فى مصر.. حلول خارج الأسوار" الذي تعقده جمعية "رعاية أطفال السجينات"، ضمن فعاليات التحالف الوطنى لحماية المرأة بالقانون، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة غدا الإثنين، ويحضر المنتدى د. جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق وأستاذ القانون، النائب د. إبراهيم عبدالعزيز حجازي، د.حسام بدراوي الاستاذ الجامعي والسياسي، د.مؤمنة كامل، د.عبلة عبدالطيف مستشار الرئاسة للتنمية الصناعية، ياسمين الخيام رئيس جمعية الشيخ الحصري المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة استئناف طنطا، النائب محمد أبوحامد، النائبة منال الجميل، النائبة فايقة فهيم ، وقالت نوال مصطفى، مؤسسة ورئيسة الجمعية، إن التحالف يستهدف تعديل المادة الخاصة بإيصال الأمانة فى القانون المصرى، وشطب السابقة الأولى التى تسجن فيها المرأة بسبب «إيصال أمانة» من صفحتها الجنائية، وتنسيق الجهود والأدوار لحماية الغارمات من جهة ومعالجة جذور المشكلة من خلال القانون من جهة أخرى .



جامعات



تنظم جامعة عين شمس غدا الإثنين، ندوة بعنوان "مخاطر الإنترنت وسبل مواجهتها"، وذلك برعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة والدكتور فتحي الشرقاوي نائب رئيس الجامعة، وبالتعاون مع أسرة من أجل مصر المركزية وصوت طلاب مصر، وتستهدف الندوة توعية الشباب بمخاطر استخدام الإنترنت الذي يعد سلاحا ذا حدين، ويحاضر فيها ثروت الخرباوي المتخصص في شئون الحركات الإسلامية متحدثا عن أسلوب استخدام اللجان الإلكترونية للتنظيمات المتطرفة وبث الأخبار الكاذبة وترويجها والعميد محمد سمير المتحدث العسكري السابق واللواء عادل العمدة مستشار أكاديمية ناصر العسكرية محاضرا حول مخاطر الإنترنت وتأثيراتها في المجتمع، كما يلقي الدكتور فتحي الشرقاوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب محاضرة حول الشائعات وسبل مواجهتها.



وتنظم كلية التجارة جامعة القاهرة غدا، ندوة بعنوان Understanding of Business، لتوعية الطلاب بمجال التجارة و إدارة الأعمال ، في مدرج شعبة اللغة الإنجليزية، ويحاضر في الندوة مدير قطاع التطوير المؤسسي لمجموعة حديد عز، كريم حمدي.



وتعقد وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا، غدا الإثنين، ندوة بعنوان "من فضلك افهمني" بكلية التربية النوعية، وذلك ضمن سلسة الندوات التوعوية التي تنظمها الوحدة، منذ بدء الدراسة بجميع كليات الجامعة، بهدف نشر الوعي بين الطلبة والطالبات لتغيير الأنماط والعادات والموروثات الخاطئة التي تنتقص من شأن المرأة، لكونها شريكا فاعلا في بناء الأسرة والمجتمع، ويحاضر الندوة، الدكتور منصف محفوظ مدير مستشفى الطب النفسي بالمنيا، والدكتورة آمال محمد عبدالغني أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية الآداب، والدكتور جمال عاطف عبدالغني مدرس القانون الخاص بكلية الحقوق بجامعة المنيا ومنسق الوحدة، والدكتورة أسماء عبدالله طبيبة بمستشفى الصحة النفسية بالمنيا.