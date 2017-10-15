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سيـــاســة
الرئاسة تشارك البرلمان مناقشة حل قضايا الغارمات غدا
الأحد 15 أكتوبر 2017 03:31 م
البرلمان المصري 2017
أخر الأخبار
البرلمان المصري 2017
ياسمين فواز:
يشارك عدد كبير من نواب البرلمان في منتدى «الغارمات فى مصر.. حلول خارج الأسوار» الذي تعقده جمعية رعاية أطفال السجينات، ضمن فعاليات التحالف الوطنى لحماية المرأة بالقانون، 16 أكتوبر بأحد فنادق القاهرة.
يحضر المنتدى دكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، وأستاذ القانون، والنائب إبراهيم عبد العزيز حجازي، والدكتور حسام بدراوي الاستاذ الجامعي والسياسي، إضافة إلي مؤمنة كامل، والدكتورة عبلة عبد الطيف مستشار الرئاسة للتنمية الصناعية، ياسمين الخيام رئيس جمعية الشيخ الحصري المستشار سامح عبد الحكم، رئيس محكمة استئناف طنطا، إضافة إلي النائب محمد أبوحامد، والنائبة منال الجميل، والنائبة فايقة فهيم.
البرلمان
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