الرئاسة تشارك البرلمان مناقشة حل قضايا الغارمات غدا

البرلمان المصري 2017

ياسمين فواز:



يشارك عدد كبير من نواب البرلمان في منتدى «الغارمات فى مصر.. حلول خارج الأسوار» الذي تعقده جمعية رعاية أطفال السجينات، ضمن فعاليات التحالف الوطنى لحماية المرأة بالقانون، 16 أكتوبر بأحد فنادق القاهرة.



يحضر المنتدى دكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، وأستاذ القانون، والنائب إبراهيم عبد العزيز حجازي، والدكتور حسام بدراوي الاستاذ الجامعي والسياسي، إضافة إلي مؤمنة كامل، والدكتورة عبلة عبد الطيف مستشار الرئاسة للتنمية الصناعية، ياسمين الخيام رئيس جمعية الشيخ الحصري المستشار سامح عبد الحكم، رئيس محكمة استئناف طنطا، إضافة إلي النائب محمد أبوحامد، والنائبة منال الجميل، والنائبة فايقة فهيم.