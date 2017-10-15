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اقتصاد وأسواق
أبو المعاطى: 49 مليون طن سنوياً الإنتاج العربي من الأسمدة
الأحد 15 أكتوبر 2017 03:25 م
الأسمدة
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الأسمدة
بمعدل نمو قدره حوالي 11% مقارنة بالعام السابق
السيد فؤاد
قال الكيميائي سعد أبو المعاطي، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب ورئيس الاتحاد العربي للأسمدة وممثل قارة إفريقيا بالاتحاد العالمي للأسمدة، إن الإنتاج العربي من الأسمدة بلغ حوالي 49 مليون طن العام الحالى، بمعدل نمو قدره حوالي 11% مقارنة بالعام السابق.
وأضاف خلال مشاركته بأعمال المؤتمر الفني الدولي الثلاثون لتكنولوجيا صناعة الأسمدة الذى انعقد بالمملكة الأردنية الهاشمية الأسبوع الماضى لمدة ثلاثة أيام أن أجمالى الإستهلاك العربي من الأسمدة حوالي 10 مليون طن منتج بزياده تقدر بحوالي 11 % عن العام السابق.
وأوضح أن الإنتاج العالمي من الاسمدة لعام 2017 يقدر بحوالي 254 مليون طن عنصر غذائي، ومن المتوقع أن ينموا هذا الرقم بواقع 6 % ليصل إلى 270 مليون طن عنصر غذائي بحلول عام 2020.
وتابع : قد بلغ الطلب العالمي العالمي للاسمدة بحوالي 235.6 مليون طن عنصرغذائي خلال عام 2017 محققاً فائضاً يقدر بحوالي 18.8 مليون طن عنصر غذائي ومن المتوقع ان يصل الطلب العالمي على الأسمدة بحلول عام 2020 غلى 246.5 مليون طن بمعدل نمو 4.6 % محققاً فائض في العرض والطلب العالمي يصل إلى 23.6 مليون طن عنصر غذائي أي بمعدل نمو يصل إلى 25.5 %.
وشدد على ضرورة التعاون العربي لتبادل الخبرات فيما يتعلق بتطبيق افضل الممارسات في الانتاج والاستغلال الامثل للموارد الطبيعية، موضحا بان الاتحاد يسعى من خلال خطته الاستراتيجية الى تطوير اليات التعاون والارتقاء بمستوى صناعة الاسمدة.
ووجه الدعوة بإسم مجلس إدارة الإتحاد إلى الساده رؤساء الشركات والهيئات لحضور إفتتاح مقر الإتحاد العربي للأسمدة في ثوبه الجديد بعد تطويره وذلك خلال إنعقاد الملتقى الدولي السنوي للأسمدة والمزمع إنعقاده بمدينة القاهرة خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير 2018.
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