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سيـــاســة
عبد العال يبحث تعزيز التعاون مع المكسيك وبورندي والعراق والكويت
الأحد 15 أكتوبر 2017 02:39 م
على عبدالعال 66
أخر الأخبار
على عبدالعال 66
ياسمين فواز:
على هامش مشاركته في أعمال الجمعية الـ 137 للاتحاد البرلماني الدولي، والمنعقدة حالياً في مدينة سان بطرسبرج الروسية، أجرى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب اليوم الأحد، عددا من اللقاءات، و التقى بالوفد البرلماني المكسيكي المشارك في الاجتماعات، برئاسة غابريلا كويفلس بارون عضو البرلمان المكسيكي، والمرشحة لرئاسة الاتحاد البرلماني الدولي.
وأكد "عبدالعال" أهمية دفع العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع المستويات، خاصة على الصعيد البرلماني و التنسيق الدبلوماسي المصري والمكسيكي على الصعيد متعدد الأطراف في ضوء النشاط الدبلوماسي المصري.
من جانبها، أعربت غابريلا كويفلس بارون، عن ترحبيها باللقاء، مؤكدة على أهمية دفع العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات، كما طلبت المرشحة المكسيكية دعم البرلمان المصري لها أثناء ترشحها على منصب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي في ضوء النشاط البارز للدبلوماسية البرلمانية المصري على المستوى متعدد الأطراف.
و التقي "عبدالعال " Nyabenda pascal رئيس برلمان بورندي ، وبحث خلال اللقاء سبل دفع العلاقات بين البلدين الصديقين على جميع الأصعدة خاصة على الصعيد البرلماني .
كما التقى أيضا مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، و سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي ، وتناول اللقاء مشاورات بشأن انتخاب الرئيس الجديد للاتحاد البرلماني الدولي ، وبحث سبل دعم العلاقات بين البلدين الشقيقين .
مجلس النواب
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