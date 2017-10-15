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سيـــاســة
نظر 3 دعاوى لإسقاط الجنسية عن أعضاء بالإخوان.. 22 أكتوبر
الأحد 15 أكتوبر 2017 02:18 م
معتز مطر 556
أخر الأخبار
معتز مطر 6699
نجوى عبد العزيز:
أجلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، 3 دعاوى تطالب بإسقاط الجنسية عن عدد من مؤيدي وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، لجلسة 22 أكتوبر الجاري.
طالبت الدعاوى بإسقاط الجنسية عن كل من المذيع محمد ناصر، والإعلامي معتز مطر، وعاصم عبد الماجد.
واختصمت الدعاوى التى حملت أرقام 38710، 38717، 38713 لسنة 71 ق، رئيس الوزراء بصفته.
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