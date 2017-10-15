مهرجان الساقية الخامس عشر يحمل اسم نهاد صليحة

ساقية الصاوي

سلوى عثمان



تنطلق فاعليات الدورة الخامسة عشر من مهرجان " ساقية عبد المنعم الصاوى المسرحي " فى الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري، وتحمل اسم الناقدة المسرحية الراحلة نهاد صليحة، تكريما لها على مجهودها فى إثراء الحركة المسرحية المصرية والعربية.



تتكون لجنة تحكيم المهرجان من المخرج المسرحى ناصر عبد المنعم، ومها العوضى، ووائل غالى، ويشارك فى الدورة 10 عروض اختيرت من بين 38 عرضًا للمنافسة على جوائز المهرجان .



في اليوم الأول؛ تشارك فرقة كلية العلوم بعرض " اقتربت النهاية "، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف أيمن عبد الفتاح، وإخراج صلاح الدالى، وتدور فكرة العرض حول غياب الأخلاق وتدنى مستوى الحوار في المجتمع، وفى النفس اليوم تقدم فرقة "تربية" عرض "فصيلة على طريق الموت"، تأليف ألفونسو ساسترى، إخراج محمود حسن، وتدور أحداثة حول مجموعة من الجنود المعاقبين لكل منهم جريمته الخاصة، ويرسل بهم إلى خط المواجهة بين الشرق والغرب، صوب الموت المؤكد .



اليوم الثاني؛ تقدم فرقة "فلسفة" عرض "سلسة نص قلب"، تأليف وإخراج هانى مرجان، ويدور العرض فى إطار كوميدى رومانسى، في مجموعة من المشاهد المنفصلة المتصلة، تتناول حياة الفتاة المصرية، وعلاقتها بالشاب المصرى، وفى نفس اليوم يقدم عرض "ربع طاير" لفرقة "ربع طاير"، تأليف اندرو فوزى، وإخراج أندرو وصفى، وتدور أحداث العرض حول شخص ما يحاول تغيير التاريخ لتعديل مسار حياته .



اليوم الثالث؛ تقدم فرقة "العرض الأفضل" عرض "الجميلة والواغش" تأليف وليم شكسبير، وإخراج مايكل مجدى، وتدور أحداث العرض حول شخصية هاملت الذى يسعى للثأر لأبيه، والعرض الثانى هو "لو لم يكن" لفرقة " دار العلوم "تأليف مجيب أحمد إخراج مصطفى محمود، تدور أحداث العرض حول رجل يدخل الشك إلى قلبه فيسقط كل من حوله.



رابع أيام المهرجان، تقدم فرقة "حدوته مصرية" العرض المسرحى "سيب مناخيرى لو سمحت" العرض تأليف ماروشا بيلاتا، إعداد وإخراج أحمد هانى، ويتناول العرض مشكلة العنصرية بشكل عام، ومن جانب آخر اختلاف وجهات النظر حول الفن، أما العرض الثانى فى نفس اليوم فهو عرض "الغراب" لفرقة "شباب الأنبا إبرام " تأليف نزيه ويليام إخراج مينا ماهر، ويقدم العرض رؤية مختلفة للحياة، من خلال رحلة يقوم بها مجموعة من الأشخاص إلى كوكب آخر، وهذا الكوكب لا يعيش فيه إلا الغرباء .



اليوم الأخير للمهرجان تقدم فرقة "حوارينا" العرض المسرحى "لوين رايح" تأليف وإخراج محمد إسماعيل محمد، تدور أحداث العرض حول حلم السفر، والطموح بعيدا عن الوطن، أما العرض الثانى فهو"سيدنا الوالى" لفرقة " إنسان " تأليف رأفت الدويرى إعداد وإخراج مصطفى علي، وتدور أحداث العرض حول فكرة الثأر فى صعيد مصر .



يذكر أنه تقدم للمشاركة 38 عرضا مسرحيًا، بين عروض منتجة بشكل حر، وعروض تابعة للجامعات، وأخرى من المسرح الكنسى.

