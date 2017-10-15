السادات يطالب بالسماح لمرشحى الرئاسة بالتواصل مع النواب

محمد أنور السادات

إيمان عوف



أرسل محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية برسالة للمستشار لاشين إبراهيم" رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات" قال فيها تحية طيبة وبعد: -



أتشرف بمناسبة بدء عمل الهيئة الوطنية للانتخابات بعرض الآتي: -



1- مع قرب عقد الانتخابات الرئاسية فى بداية عام 2018 أرجو التفضل بمخاطبة مجلس النواب لإتاحة الفرصة لمن ينتوى الترشح باللقاء والتواصل مع السادة نواب المجلس للحصول على توقيعاتهم حسب نص المادة 142 من الدستور وكذلك مخاطبة المستشار/ وزير العدل بإرسال كتاب دورى لكل مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية لعدم تعطيل أو عرقلة المواطنين لإصدار توكيلات المرشحين للرئاسة أو مندوبيهم وعدم السماح لمندوبى وممثلى الأجهزة الأمنية بالتواجد حولهم لترهيب وتخويف المواطنين لعدم إستكمال توكيلاتهم.



2- مخاطبة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بضرورة عدم مد حالة الطوارئ لفترة أخرى لأنه يستحيل إجراء انتخابات رئاسية فى ظل وجودها بما قد يؤثر على سير الحملات وأيضا سلامة وأمان المندوبين والمتطوعين للمرشحين المتنافسين. ولحماية منظمى وحضور التجمعات والمواكب والمؤتمرات وحملات طرق الأبواب وغيرها من صور الدعاية الإنتخابية من التعرض للترهيب أو مواجهة أى عقبات.



3 -إعلان مؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة وأجهزة الشرطة الوقوف على مساحة واحدة من كافة المرشحين المتنافسين وإلتزامهم بالحيادية قبل وأثناء وبعد الانتخابات بما يشمل وجوب احترام النتيجة حال انتهت بانتخاب رئيس جديد للبلاد.



واكد السادات أن تلك الخطوات والضمانات هى السبيل إلى وجود انتخابات رئاسية تنافسية شريفة على أسس ديمقراطية واضحة تحترم عقول وأصوات الناخبين من الشعب المصرى وتكسبنا احترام العالم، أما دون ذلك فسوف يعد نوعا من العبث والاستخفاف بعقول أبناء الشعب ولن يشجع الناخبين للنزول للإدلاء بأصواتهم وسوف يسىء كثيرا لصورة مصر فى الداخل والخارج.