أبو زيد: مطروح تنتهي من مشروعات الربع الأول للخطة الاستثمارية

محافظة مرسي مطروح

معتز محمود:



أعلن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح الانتهاء من تنفيذ الربع الأول من التمويل الحكومي من الخطة الاستثمارية 2017/2018 قبل 30/9/2017 بمبلغ 12 مليون جنيه.



وأكد محمد السيد، مدير عام التخطيط والمتابعة بمحافظة مطروح أن المحافظة تعد الأولى في الجمهورية تقوم بالانتهاء من تنفيذ الربع الأول من التمويل الحكومي من الخطة الاستثمارية قبل 30/9/2017 بمبلغ 12 مليون جنيه.



وأضاف مدير عام التخطيط والمتابعة بأنه تم الانتهاء من المشروعات التي تم العمل بها بقطاعات الكهرباء بمدن الحمام والسلوم وسيوة والرصف بمدن الحمام والعلمين ومرسي مطروح والنجيلة وسيوة وتحسين البيئة بمدينة سيدي براني والمـرور بمدينة مرسي مطروح.



ومن جانبه، أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، متابعة المشروعات التي تم البدء فيها والانتهاء من كافة المشروعات الخدمية بمدن المحافظة، وتعتبر مطروح أول محافظة تنتهي من الربع الأول من الخطة من التمويل الحكومي عن طريق بنك الاستثمار القومي بفضل تضافر وتلاحم وتناغم الاجهزة التنفيذية والشعبية بالمحافظة.



وأضاف المحافظ بأن المحافظة سوف تحصل علي التمويل الحكومي للمرحلة الثانية في بداية نوفمبر 2017 بمبلغ 13.8 مليون جنيه ليكون إجمالي التمويل الحكومي الوارد من بنك الاستثمار القومي بمبلغ 25.8 مليون جنيه بنسبة 52 % من إجمالي التمويل.