طرح أعمال زراعة وتشجير منطقة الـ67 عمارة بقنا الجديدة

جهاز المنيا الجديدة





المال – خاص



أعلن جهاز مدينة قنا الجديدة عن طرح مناقصة عامة بين شركات المقاولات المقيدة بالاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد لزراعة وتشجير منطقة الـ67 عمارة إسكان اجتماعى أعلى مصنع الفلنكات.





وتطرح المناقصة بين شركات المقاولات فئة التصنيف السابعة "أعمال الأشغال العامة".





وتعقد جلسة الاستفسارات 22 أكتوبر فيما تعقد جلسة فض المظاريف الفنية وجلسة فض المظاريف الفنية 5 نوفمبر المقبل.