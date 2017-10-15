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اقتصاد وأسواق
٧ شركات بترول تسدد مليارى جنيه ضرائب
الأحد 15 أكتوبر 2017 12:57 م
عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية
أخر الأخبار
عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية
مها أبوودن:
قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن قطاع البترول كان أكبر القطاعات فى نمو الحصيلة الضريبية خلال العام المالى السابق (٢٠١7/٢٠١6 ) ، عن العام الذى سبقه (٢٠١6/٢٠١5) .
و أضاف - فى مؤتمر صحفى اليوم الأحد، لإعلان تفاصيل الحصيلة الضريبية - أن قطاع الاتصالات هو القطاع الثانى فى نمو الحصيلة الضريبية ، ثم قطاع الأسمنت يليه قطاع التبغ ومشتقاته .
و أكد أن وزارة المالية تسعى حاليا إلى إنشاء إدارات متخصصة للتحليل الاقتصادى ، وتختص بالتنبؤ بالإيرادات الضريبية، وتقديم تحليل دقيق للقطاعات ، و بحث الفجوة فى الحصيلة الضريبية فى عدد من الأنشطة والقطاعات، فى محاولة لكشف أسباب تدنى الحصيلة منها عن المستهدف .
وزارة المالية
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