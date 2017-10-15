٧ شركات بترول تسدد مليارى جنيه ضرائب

عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية

مها أبوودن:



قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن قطاع البترول كان أكبر القطاعات فى نمو الحصيلة الضريبية خلال العام المالى السابق (٢٠١7/٢٠١6 ) ، عن العام الذى سبقه (٢٠١6/٢٠١5) .



و أضاف - فى مؤتمر صحفى اليوم الأحد، لإعلان تفاصيل الحصيلة الضريبية - أن قطاع الاتصالات هو القطاع الثانى فى نمو الحصيلة الضريبية ، ثم قطاع الأسمنت يليه قطاع التبغ ومشتقاته .



و أكد أن وزارة المالية تسعى حاليا إلى إنشاء إدارات متخصصة للتحليل الاقتصادى ، وتختص بالتنبؤ بالإيرادات الضريبية، وتقديم تحليل دقيق للقطاعات ، و بحث الفجوة فى الحصيلة الضريبية فى عدد من الأنشطة والقطاعات، فى محاولة لكشف أسباب تدنى الحصيلة منها عن المستهدف .