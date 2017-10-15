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نقل وملاحة
حركة موانئ البحر الأحمر اليوم الأحد 15 أكتوبر
الأحد 15 أكتوبر 2017 12:54 م
مواني البحر الأحمر
أخر الأخبار
مواني البحر الأحمر
نادية صابر:
صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جازايجين وعلى متنها 5 الاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.
ويشهد ميناء سفاجا وصول و سفر 1551 راكب و تداول 232 شاحنة و ذلك من خلال مغادرة ثلاث سفن و هى القاهرة ، عمان ، بوسيدون اكسبريس و على متنهم 1238 راكب و 136 شاحنة بضائع و 87 سيارة .
بينما شهد الميناء بالامس استقبال السفينتين امانة و الحرية و على متنهم 313 راكب و 89 شاحنة بضائع و 7 شاحنة عفش و 13 سيارة و غادرت السفينة BBC Sten Hoeft و على متنها 11 الف طن كوارتز متجهة الى النرويج.
ويستعد ميناء الغردقة لمغادرة العبارة لابسبس و على متنها 35 راكب من جنسيات مختلفة متجهة الى ميناء شرم الشيخ البحرى.
وفى نفس السياق يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 696 راكب بميناء نويبع و تداول 71 شاحنة و ذلك من خلال استقبال السفينة سينا و على متنها 243 راكب و 12 براد و 5 تريلا و 3 سيارة و 2 باص جيت.
فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين سينا وآيلة وعلى متنهم 312 راكبا و13 برادا و8 تريلا و سيارة وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 141 راكبا و24 برادا و9 تريلا و 4 سيارة.
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