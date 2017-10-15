سى سى بلاس تنظم قمة صوت مصر

لمياء كامل

❏ لمياء كامل: تخطينا مرحلة العلاقات العامة وانتقلنا للمحتوى الإستراتيجى

❏ نسعى لرسم صورة إيجابية للدولة فى جميع المجالات

❏ الاستثمار والتكنولوجيا والتعليم والشخصيات العامة أعمدة للدولة



المرسى عزت



تنظم شركة «سى سى بلاس» للعلاقات العامة والاستشارات الإعلامية، قمة دولية للعام الثانى على التوالى، تحمل اسم «صوت مصر»، تشهدها القاهرة فى 17 أكتوبر الجارى.



وخلال لقاء مع «المال» أوضحت لمياء كامل، المدير التنفيذى للشركة، أن القمة يشارك بها نخبة كبيرة من الخبراء، والمتحدثين المحليين، والدوليين، من مختلف الدول فى مجالات وتخصصات عديدة.



● ما أهم القضايا المنتظر طرحها خلال المؤتمر؟



قمة «صوت مصر» كما هو واضح فى عنوانها، نحن نتحدث عن الدولة المصرية، كيف يكون لديها صوت قوى ومؤثر، فى جميع المجالات، بداية من الاقتصاد، والاستثمار، مرورًا بالتعليم، والصحة، والتكنولوجيا، والفن، وأدوات تصل للآخر، وتعبر عن مجتمعنا بأفضل صورة، وهو المحتوى الإستراتيجى الذى تتحدث عنه القمة، التى يتطرح فيها قضايا عدة، مثل الاستثمار، والقيادة، والتكنولوجيا، ووضع مصر على الخريطة الرقمية، والثقافية، والقوة الناعمة، والتكافل الاجتماعى، ونشر روح الإيجابية، والسياسات الخاصة بالصحة.



● ماذ تقدم القمة؟



نقدم فى القمة رؤى إستراتيجية عن مصطلح «صوت مصر» من خلال بعض المتحدثين، مثل منظورالمملكة المتحدة للعلاقات العامة، واستفادة مصر منها، وتأثيرالنجاح فى صناعة المنتجات وتصديرها فى جلب انطباعات إيجابية عن منظور الدولة، ونركز على دور الدولة فى جذب الاستثمارات وإنشاء علامة، ولن يفوتنا مناقشة قضية، منظور الولايات المتحدة لمصر، ومن أبرز الموضوعات المطروحة فى القمة تأثير الشخصيات العامة على صوت مصر.



● تقيمكم لأداء العلاقات العامة ودورها فى تحسين مناخ الاستثمار؟



دور مهم؛ فالعلاقات العامة، يتمحور دورها فى اتجاه رسم صورة إيجابية لمناخ الاستثمار فى الدولة، ومحاولة محو السلبيات المتواجدة فى الصورة الذهنية للمستثمر الأجنبى، أو لدى الرأى العام العالمى، لكن تبقى العلاقات العامة قاصرة وعاجزة، حال ما إذا كان المحتوى الإستراتيجى بالفعل ليس على القدر المناسب، وهنا أقصد المناخ الاستثمارى المتمثل فى الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمر، والقوانين والتشريعات المنظمة لعملية الاستثمار فى الدولة، ومدى حفظها لحقوق المستثمر، وتوافر العمالة الماهرة وشبكة الطرق والبنية التحتية، وغيرها من الوسائل المحفزة للاستثمار، ونحن فى قمة "صوت مصر" تخطينا مرحلة العلاقات العامة، التى تستخدم لتجميل وجه الدولة فى مجال ما، فنحن نتحدث بصورة أعمق، بشكل أكثر علما وتنظيما، وهى أن نتحرك من البداية، تجاه محتوى إستراتيجى جيد، يشجع على الاستثمار، ثم يبدأ دور العلاقات العامة، فى الترويج لهذا المحتوى الجيد، ومحاربة التشويهات التى يعترض لها، من خلال أرض ثابتة، وبمعلومات سليمة وموثوقة، وبتجارب واضحة لمستثمرين.



● ما مزايا العلاقات العامة؟ وهل لها دور فى

تحسين الصورة الذهنية للسوق المصرية؟

العلاقات العامة تلعب دورا مهما فى تحسين الصورة الذهنية للسوق المصرية، ولكن يجب أن نعرف ما الرسالة التى نريد توجيهها ولمن نريد، والأهم طريقة صياغتها بأسلوب مناسب، واختيار التوقيت السليم لإيصالها، من خلال إستراتيجيات توضع مسبقا، ويتدرب عليها موظفى العلاقات العامة، وفى ظل الظروف الحالية، والمجهودات التى تقوم بها الحكومة من أجل تحويل السوق المصرية لسوق جاذبة، من خلال المشروعات الخدمية العملاقة التى تساعد وتؤهل الطريق للاستثمار، يجب أن تصل هذه المجهودات بشكلها السليم، وهو دور العلاقات العامة، التى تبدأ فى توضيح الصورة أولًا للرأى العام الداخلى، لأنه يمثل حماية للدولة نفسها، ومن ثم التوجه للرأى العام الخارجى، برسائل واضحة ومحددة، وفى توقيتات مناسبة.



● ما الذى ينقص مصر لتصبح فى مصاف الدول الجاذبة للاستثمار؟



لا ننكر مجهودات الحكومة لإصلاح مناخ الاستثمار الذى يعانى العديد من المشكلات، لكن هناك عقبات تعيق جذب العديد من رؤوس الأموال الأجنبية، ووبالتطرق إلى قانون الاستثمار الذى كان يضم ما يقرب من 190 مادة، فى بداية صدوره، وهذه مشكلة كبيرة للمستثمر، الأمر الذى انتبهت إليه الدولة، لكن تبقى نقطة أخرى، متعلقة بسرعة تنفيذ المستثمر لمشروعه، وإنهاء الإجراءات بسرعة كبيرة، وهى تتلخص فى فكرة الشباك الواحد.



● ما دور العلاقات العامة فى تحسين صورة مصر خارجيًا؟



العمل، هو أولى الخطوات لتحسين الصورة الذهنية، واكتساب سمعة جيدة، حتى نظهر بالصورة التى نسعى إليها، وهنا يبرز دور أجهزة العلاقات العامة لتقوم بوظيفتها التى تهدف إلى بناء صورة ذهنية جيدة عن الدولة، فموظف العلاقات العامة له دور مهم فى تكوين انطباع عن دولته، فالنموذج الذى يؤديه رجل العلاقات العامة لا يمثل نفسه، بل دولة وثقافة ومجتمع ونمط حياة، وبالتالى فاختيار رجال علاقات عامة كفء، أولى الخطوات لتحسين الصورة الذهنية للدولة، والخطوة الأهم المحتوى الإستراتيجى الذى يعمل عليه فهو سيقوم بالترويج لهذا المحتوى، والعلامة التجارية، والدفاع عنها.



● ما القطاعات التى تحتاج إلى مزبد من الترويج لجذب الاستثمارات؟



قطاعات كثيرة تحتاج للترويج لجذب الاستثمار، والكوادر المحترفة والإدارة يجذبان الاستثمار، وريادة الأعمال جاذبة أيضًا له، وبالتالى فالتعليم ملف مهم لتصدير الكوادر الجيدة، ويحسن الصورة الذهنية للدولة، ويعطى انطباعا لدى المستثمر بوجود عمالة ماهرة فى كل المجالات، تلقت تعليما مميزًا، يؤهلها للعمل بالسوق، والبنية التحتية، وشبكات الطرق والكهرباء، وما تقوم به الحكومة من مجهودات حالية، وهى أمور تحتاج لتسليط الضوء عليها، وإيصالها للمستثمر برسالة ولهجة يفهمها، والتطور الحادث فى قطاعات التكنولوجيا وشبكات الاتصالات، والتنمية كلها مرتبطة ببعضها، لا نستطيع أن نطور فى قطاع دون الآخر، ولكن يبقى التعليم هو القاطرة، والاستثمار والاقتصاد هما العمود الفقارى.



● ماذا عن أداء العلاقات العامة حاليًا فى السوق المصرية؟



هناك طفرة كبيرة، فى مجال العلاقات العامة فى مصر خلال هذه الفترة، سواء على مستوى المؤسسات الحكومية، أو غير الحكومية، وأدرك الجميع أهميتها، ومع انتشار شركات العلاقات العامة فى مصر، أصبح هناك سباقا محموما بينهم فى تقديم أفضل الخدمات، وخطونا مراحل كبيرة فى مجال العلاقات العامة بمصر، ولكن ما زال أمامنا الكثير، ومازلت أصر أيضا أن قمة صوت مصر تخطت مرحلة العلاقات العامة، والمحتوى الخبرى المكتوب، إلى مرحلة المحتوى الإستراتيجى وصناعة العلامة التجارية والترويجية لدولة بأكملها.



● ما أهم العقبات التى تعترض عمل شركات العلاقات العامة؟



غياب الكوادر القادرة على تفعيل دور العلاقات العامة نحتاج الى المزيد. كيف يمكن العمل على تطوير مهنة العلاقات العامة؟



التدريب المستمر، ومتابعة كل ما هو جديد فى مجال العلاقات العامة، والأهم ربط دور العلاقات العامة برسالة مهمة أو هدف قومى يستحق أن نتكاتف من أجله.