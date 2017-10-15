مباشر يوصى بشراء سهم الزيوت المستخلصة

شركة "مباشر" لتداول الأوراق المالية



منى عبدالباري:



قال مركز أبحاث مباشر، إن سهم الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، يستهدف مستويات تتراوح بين 2 و 3 جنيهات، مقارنة بمستويات التداول الحالية عند 1.66 جنيه، مع توصية جزئية بشراء السهم .



وأرجع مباشر في تقرير بحثي صدر صباح اليوم المستهدفات المرتفعة للسهم إلى الارتفاعات التي يشهدها مع بداية الربع الرابع من العام الحالي، والتي سجلت نسبتها أكثر من 40% منذ بداية أكتوبر فقط.



وصعد سهم الزيوت المستخلصة منذ جلسة 1 أكتوبر من مستوى 1.16 جنيه، وحتى منتصف تداولات اليوم لمستوى 1.66 جنيه، ما يعد صعودا بنسبة 43%.



ولفت التقرير إلى أن السهم يواجه حاليا مستوى مقاومة هام عند 1.50-1.60 جنيه، متوقعا كسر السهم هذه المستويات، فيما حذر في الوقت نفسه من أنه في حالة كسر مستوى 1.20 جنيه لأسفل، فإنه يجب وقف الخسائر .

