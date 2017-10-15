الزراعة: 650 متدربًا على رش المبيدات بنهاية العام

المبيدات-والكيماويات

الصاوى أحمد



تستهدف وزارة الزراعة زيادة عدد مطبقى المبيدات «المتخصصين فى رش المبيدات»، الذين تم تدريبهم وتأهيلهم ليصلوا إلى 650 بنهاية العام الجارى، مقارنة بـ150 حاليا، وفقا لاستراتيجية الوزارة لضبط استخدام المبيدات في الزراعة؛ لتحسين جودة المنتجات.



وأكد محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أن الوزارة تستعد لتخريج 500 مطبق مبيدات من خريجي كليات الزراعة بعد إشتراكهم في دورات تدريبية تشرف عليها الوزارة خلال العام الجارى.



وأوضح عبد المجيد في تصريحات لـ«المال» أن الوزارة نجحت في الماضي في تخريج 150 مطبقا للمبيدات في عدة محافظات، وبنهاية العام سيصل الرقم لـ650 مطبقا من إجمالي 50 ألف خريج ومتدرب مستهدف خلال 5 أعوام.



وسيقوم مطبق المبيدات بتنفيذ عملية رش المحاصيل الزراعية بدلا من الفلاحين، نظرا لعدم قدرة المزارعين على تحديد النسب المسموح بها للرش بما يزيد معدلات متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية، ويستهدف تخريج مطبقي المبيدات من المهندسين الزراعيين توفير وسائل وطرق آمنة لرش المبيدات دون الإخلال بصحة المواطنين من المزارعين أو المستهلكين.



وأطلقت وزارة الزراعة الخطة الوطنية لرصد وتقصي متبقيات المبيدات في الأسواق بحضور الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الإراضي، ورعاية منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو، وذلك من خلال سحب عينات من الخضراوات والفاكهة من المحافظات والأسواق المركزية.



وأكد الدكتور أشرف المرصفي، رئيس المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، أن مصر لديها 13000 مستحضر ومركب تجاري من المبيدات المسجلة، فضلا عن 270 مادة فعالة.



وكشف المرصفي أن مصر تستهلك 16 ألف طن من المبيدات سنويا، أغلبها مستورد من الخارج، وهو معدل آمن وفقا للمعايير الدولية، ولكن ما يعيب العملية طريقة الاستخدام غير الصحية والتي سيتم معالجتها وفق الخطة الجديدة.



وأعلن الوزير قبل أيام عن إطلاق الخطة الوطنية لرصد متبقيات المبيدات في الأسواق المحلية، من خلال سحب عينات من محاصيل الخضر والفاكهة بالأسواق المختلفة وتحليلها، للتأكد من عدم تجاوز نسبة متبقيات المبيدات بها.



جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ورشة العمل الخاصة بالإعلان عن الخطة الوطنية لرصد متبقيات المبيدات في الأسواق المحلية، الثلاثاء الماضي بحضور مدير مكتب التعاون الإيطالي بمصر، والممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو».



وأشار الوزير إلى أن إنشاء نظام قوي لرصد متبقيات المبيدات في الأسواق المحلية، يبين مدى اهتمام الدولة بصحة المواطن المصري وحمايته، وحماية البيئة من التلوث، فضلاً عن خلق الثقة لدى المستوردين للمنتجات الزراعية المصرية.



وأكد البنا أن إطلاق برنامج قومي لرصد وتدقيق وتقصي الأسواق المحلية، وخضوع كافة المحاصيل والمنتجات الزراعية سواء المستوردة أو المنتجة محليا للتحاليل، يأتي للتأكد من اتباع المعايير والمتطلبات العالمية والممارسات الإنتاجية المناسبة والكفيلة بخفض معدلات متبقيات المبيدات عند مستويات أدني من الحدود القصوى المصرح بها.