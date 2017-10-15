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بورصة وشركات
النيل للأدوية تعلن توزيعا نقديا بقيمة جنيه واحد للسهم
الأحد 15 أكتوبر 2017 12:39 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
رجب عزالدين:
أعلنت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية عن توزيع نقدى بقيمة 1.020 جنيه للسهم ينتهى الحق فيه بنهاية جلسة 24 أكتوبر الجارى.
ومن المقرر بدء صرف التوزيع اعتبارا من 29 اكتوبر وفقا لبيان مرسل من الشركة للبورصة المصرية اليوم الأحد.
وارتفعت أرباح الشركة خلال الفترة من يوليو 2016 إلى يونيو 2017 إلى 23.9 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 8.7 مليون جنيه بالعام المالي السابق.
ويبلغ رأسمال الشركة نحو 101.25 مليون جنيه، موزعاً على 10.13 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.
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