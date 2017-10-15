الأمم المتحدة تعلن بحثها عن قادة شباب متميزين حول العالم‎

الأمم المتحدة

خاص ـ المال:



أعلنت منظمة الأمم المتحدة اليوم أنها تستقبل طلبات التقدم كقادة شباب للدورة الثانية لأهداف التنمية المستدامة شباب متميزين يكونون قادة لجهود إنهاء الفقر، مكافحة التغير المناخي والحد من أوجه عدم المساواة.



وبقيادة مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة للشباب جاياثما ويكراماناياكي، تنتقي مبادرة القادة الشباب 17 قائدًا شابًا كل عام لقيادة المجهودات الحثيثة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وأصدرت السيدة ويكراماناياكي البيان في قمة "عالمٌ شابٌ واحد – One Young World" في بوغوتا جنبًا إلى جنب فريق من القادة الشباب لأهداف التنمية المستدامة.



يسلط برنامج القادة الشباب الضوء على الشباب فيما بين 18 إلى 30 عامًا من حول العالم، وعبر مختلف القضايا المتنوعة، والذين يقودون التغيير الليجابي نحو مستقبل مستدام. وسيعمل الشباب المنتقين السبعة عشر مع مبعوثة الأمم المتحدة للشباب لإشراك الشباب في أهداف التنمية المستدامة، من خلال الترويج لإنجازاتهم والمساهمة كاستشاريين متخصصين لدعم جهود الأمم المتحدة الترويجية لتحريك الشباب.



كما قالت ويكراماناياكيان ليست هناك جهود أصدق من التي تُلبى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. لم يكن هناك جيل مُعَد بذلك الشكل من قبل بالمعرفة، بالشغف، والتكنولوجيا لوضع الكوكب ومجتمعاتنا على مسار الاستدامة. الشباب هم السلاح السري لتحقيق الأهداف.



اليوم، هناك حوالي 1.8 مليار شخص فيما بين 15-24 عامًا، وهم الجيل الأكبر من الشباب على مدار التاريخ. ومن المتوقع لعددهم أن يزيد: ففيما بين 2015 و2030 فقط، من المتوقع أن يبلغ عدد من هم في سن 15 عامًا نحو 1.9 مليار فرد.



كما تضيف مبعوثة الأمم المتحدة للشباب أنه "لكي نحقق أهداف التنمية المستدامة، علينا إشراك جيل من الشباب الذين يعرفون تلك الأهداف، ويهتمون بنجاحهم ويعملون بنشاط نحو تحقيقها".



أُعلن عن الفربق الأولى من القادة الشباب في سبتمبر 2016، في بداية الجمعية العام للأمم المتحدة لعام 2016. ومن خلال قدومهم من خلفيات وقطاعات ومناطق مختلفة، عمل القادة الشباب معًا لتعبئة العمل لدعم الأهداف.



حتى عام 2030 – العام الذي نسعى فيه لتحقيق الأهداف – سيُعلن عن فريق جديد من 17 قائدًا بشكل سنوي بعد دعوة مفتوحة للتقديم. وخلال كل فترة، سيعمل القادة الشباب مع مبعوث الشباب والأمم المتحدة لتعبئة الدعم من الشباب نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. في تلك السنة، سيُفتح باب الترشح من 7 أكتوبر لـ 3 نوفمبر 2017على المتقدمين أن يكونوا فيما بين 18 إلى 30 عامًا قبل 31 ديسمبر، 2017.



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