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اقتصاد وأسواق
الجارحي يجتمع بمستثمرين من بنك جي بي مورجان
الأحد 15 أكتوبر 2017 12:34 م
عمرو الجارحي 1
أخر الأخبار
عمرو الجارحي 1
مها أبوودن
عقد وزير المالية عمرو الجارحي، اجتماعا موسعا مع مستثمرين ببنك جي بي مورجان، أثناء مشاركته فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى المعقدة بواشنطن حاليا.
وقال وزير المالية إن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي اكتسب ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين، مشيرا إلي أن تعافى قطاعات السياحة والصناعة والاستثمارات الحكومية تدعم النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وأكد وزير المالية أن الحكومة تتبني إجراءات تهدف لزيادة كفاءة وتنافسية الصناعة المصرية والصادرات لخفض العجز بالميزان التجاري.
وحول موعد المراجعة الثانية لبرنامج الحكومة من صندوق النقد الدولي، أعلن الوزير أنها ستتم في نهاية أكتوبر بداية نوفمبر.
وأوضح الجارحي أن ارتفاع التضخم كان أمرًا استثنائيًا في ضوء تحرير سعر الصرف والإجراءات الإصلاحية التي تمت، موضحا أن التضخم سينخفض تدريجيا في الأشهر المقبلة.
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