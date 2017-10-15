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نقل وملاحة
النقل تسعى لتدبير 367 مليون دولار للمترو
الأحد 15 أكتوبر 2017 11:53 ص
وزير النقل يتفقد المترو
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وزير النقل يتفقد المترو
هاجر عمران ومدحت إسماعيل:
تستهدف وزارة النقل، قبل نهاية العام، تدبير 367 مليون دولار، عبر قرض ميسر من بنوك الاتحاد الأوروبى، لتطوير الخط الأول للمترو «حلوان المرج».
قال مصدر مسئول، إن وزارة النقل والهيئة القومية لمترو الأنفاق، يعكفان حاليا على تكثيف المفاوضات مع جهات التمويل الدولية، بدعم ومشاركة من وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لتوقيع الاتفاقيات اللازمة قبل نهاية العام.
وأضاف المصدر أن الوزارة تستهدف طرح مناقصات تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق العام المقبل، مشيراً إلى أن خطة التطوير سيتم تنفيذها على مراحل، والبدء بقطاع البنية الأساسية للمرفق، ممثلة فى القطبان، ونظم الإشارات، والتحكم، والاتصالات والكهرباء.
يشار إلى أن خطة تطوير الخط الأول تشتمل على مشروع ازدواج المرج – المرج الجديدة، بتكلفة 448 مليون جنيه، و إنشاء ورشة كوتسيكا للوحدات المتحركة، بتكلفة 934 مليون جنيه، وأعمال استشارية لتطوير منظومة القوى الكهربية للخط الأول، بتكلفة 3.202 مليون جنيه، وتجديد وإعادة تأهيل 23 قطارًا بتكلفة 12285 مليون جنيه، وتطوير نظم الإشارات بتكلفة 1872 مليون جنيه، وتطوير نظم التحكم المركزى بتكلفة 282.75 مليون جنيه، وتطوير أنظمة الاتصالات بتكلفة 1647.75 مليون جنيه، وتجديد أعمال السكة بتكلفة 624 مليون جنيه، وتجديد بعض الأعمال الكهروميكانيكية بتكلفة 1521 مليون جنيه.
وتسعى وزارة النقل توفير جزء من تكلفة تطوير الخط الأول، عبر الموازنة العامة للدولة، والجزء الآخر من خلال الحصول على قروض ميسرة من بعض مؤسسات التمويل والبنوك الأجنبية.
يشار الى أن هيئة مترو الأنفاق كانت قامت خلال الفترة الماضية بشراء 20 قطارًا مكيفًا من شركة هونداى روتم الكورية، بقيمة 2.2 مليار جنيه للخط الأول.
على صعيد متصل، أكد وزير النقل هشام عرفات، أن الانتهاء من إعداد مشروع قانون تنظيم نقل الركاب عبر السيارات الخاصة خلال شهرين من الآن، لافتاً إلى أن هناك تنسيقاً كاملًا مع وزارة البيئة، لاستكمال مشروع القانون، وعرضه على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب لإقراره.
وأوضح أن القانون يستهدف إصلاح وتنظيم منظومة نقل الركاب الحالية، بشكل كامل، لتكون الخدمة متكاملة مع بعضها البعض، مشيرا إلى أن التشريع يسعى للقضاء على عشوائية وسيلة النقل الحالية، سواء سرفيس أو أتوبيسات، لتكون ضمن كيانات محددة وواضحة، بإشراف من جهاز تنظيم نقل الركاب التابع للوزارة.
وأشار عرفات إلى أن الوزارة تسعى إلى إتمام المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، البدء فى المرحلة الأولى للخط الرابع العام المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة مهتمة بمشروعات الخطوط الجديدة، لا سيما مع توفير محطات تبادلية فى الخطوط الحالية.
وأشار إلى أنه وقع مذكرة تفاهم مع شركة بومباردية الكندية، لعمل دراسات الخط السادس لمترو الأنفاق، لافتاً إلى أن الخط مواز للخط الأول تقريبا، من ثم تخفيف الازدحام على خط «حلوان المرج».
وأكد أن الوزارة تهتم بتطوير مداخل ومخارج مرفق مترو الأنفاق، منها حل مشكلة أبواب المحطات المتهالكة والقديمة، التى تسببت فى وقت سابق بدخول أعداد كبيرة من المواطنين إلى المترو دون تذاكر، مؤكدًا أن هناك سعى إلى تركيب 750 بوابة، وانتهينا من %30 منها فى الوقت الحالى، والانتهاء من تركيبها بالكامل فى إبريل 2018، ومن ثم زيادة فى دخل الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.
وأوضح “عرفات”، أن الوزارة تضع تطوير السكك الحديدية والنقل الجماعى كأولوية خلال الفترة الحالية، لا سيما بعد تنفيذ خطط إلغاء الدعم عن الوقود، مشيرا إلى أن الطلب على السكك الحديدية يزداد يوميا، لافتاً إلى أن اعتماد مرفق السكة الحديد يتطلب تطوير بشكل مستمر لتقديم خدمة مناسبة للركاب.
وأشار إلى أن الوزارة تلقت مقترحات من مستثمرين لتطوير السكك الحديدية، وتفعيل نقل البضائع عبر الشبكة مضيفا: “مصمم على هذا الاتجاه لأنه السبيل الوحيد لسد فجوة تمويل الاستثمار فى البنية التحتية”.
أكد أنه شكل لجنة لدراسة تطوير ورش السكك الحديدية، لافتاً إلى أن الهيئة لديها 5 ورش فى القاهرة، لكنها تفتقر إلى المعدات الحديثة، والإدارة السليمة رغم وجود عمالة ماهرة، مضيفا أن الوزارة عدلت قانون السكة الحديد، لتحسين قدرات الورش من خلال القطاع الخاص، مضيفاً: الورش بمثابة صداع للوزارة فى كل وقت.
وأوضح عرفات أن توقيع عقد شراء وتوريد 100 جرار سكة حديد، مع شركة جنرال إلكتريك، مع توفير قطع الغيار، وخدمة الصيانة لمدة 15 عامًا، بمثابة صفقة لم تحدث أبداً فى عصر هيئة السكة الحديد.
وفى سياق متصل، اعتبر الوزير أن موافقة الحكومة والبرلمان على مشروع خط العاشر من رمضان، من قصص نجاح الهيئة القومية للأنفاق، لافتاً إلى أن المشروع سيبدأ تنفيذه العام المقبل، والانتهاء منه فى غضون عامين.
ولفت إلى أن الوزارة تعتزم ربط الخط بمنتصف العاصمة الإدارية الجديدة، بطول 10 كم، وتحديدا منطقة حى الوزارات فى العاصمة، ما يعزز من فرص الاستثمار فى العاصمة الإدارية، ويسهل من نقل المواطنين.
وأكد أن الانتهاء من دراسة ترام الرمل بالإسكندرية، مشيرا إلى أن المشروع يقلص زمن الرحلة من 45 إلى 25 أو 30 دقيقة فقط، وتابع: “مستقبل هذا البلد هو النقل الجماعى والاستثمار فى السكك الحديدية”.
وقال خلال كلمته بمؤتمر الغرفة الأمريكية للتجارة الأسبوع الماضى، إن إعادة تأهيل البنية التحتية أمر حاسم للوزارة وتطوير المعابر، مشيرا إلى أن الوزارة استهدفت عند البدء بمشروعى القومى للطرق، أن يرتبط بالمشروعات القومية فى القطاعات الأخرى، منها المليون ونصف المليون فدان، ومشروع المثلث الذهبى، لجذب المستثمرين وتوفير وسائل نقل مختلفة.
وأكد وزير النقل، أن قطاع النقل البحرى يمتلك فرصا كبيرة للنمو، لا سيما مع توقعات تطور التجارة العالمية مع الاهتمام بالترانزيت، لا سيما فى موانئ بورسعيد، والسخنة، ودمياط، وسفاجا. وأشار إلى أن ميناء الإسكندرية يحتاج إلى تمويل كبير، لزيادة الأرصفة، والعمق، لاستيعاب السفن الضخمة، مضيفاً أن ميناء الدخيلة من الموانئ الواعدة، ويحتاج إلى مشروعات «خضراء»، وصديقة للبيئة، خلال الفترة المقبلة.
مترو الأنفاق
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