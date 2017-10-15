قوانا الناعمة المأزومة

منذ منتصف خمسينيات القرن الماضى.. والجيش المصرى يمثل عنصر قلق للقوى الإمبريالية التى خاضت من أجل تطويعه لاستراتيجيتها حربين مع مصر فى 1956 و1967 - باستثناء حرب أكتوبر 1973 - ذلك قبل أن تؤدى تسوياتها السياسية طوال النصف الثانى من عقد السبعينيات إلى «تحييد» القوة العسكرية التى أخذت فى التآكل لنحو أربعة عقود تالية، إلا أنه يجرى تعزيزها مجدداً اعتباراً من صيف 2013 بخطى وئيدة حتى الآن.



وبالتوازى مع تغييب القوة الصلبة لمصر.. تعرضت قواها الناعمة الثقافية والفنية والإعلامية لارتدادات ألقت بانعكاساتها السلبية على صناعة السينما وفنون الدراما والأغنية، وما إلى ذلك من باقى فروع العلوم والآداب والفنون.. بحيث لم تعد صالحة- على الأقل- لعلاج ما أهدرته السياسة، ولا مواكبة النطاقات اللا محدودة التى استحدثتها فنون وعلوم العولمة globalization، ذلك فيما تناوب على حقائب الثقافة والإعلام.. شخصيات رغم مهاراتهم فى العمل السرى (..) أو الفن السيريالى (..) إلى تجار البصل (..) والعطور (..) وليس انتهاءً بأهل الصحافة (..) مما لا يمنع كونهم شخصيات جديرة بالاحترام، إلا أنهم ليس لهم أرضية ثقافية علمية وتربوية تتناسب مع ما أوكل إليهم من مهام رفيعة شديدة التخصص، يمكن أن ترتفع إلى مستوى التخطيط والتنفيذ لعصر جديد، ما أدى إلى تدهور عناصر القوى الناعمة على النحو الذى باتت معه أدنى مما كانت عليه بالماضى.. فى مقدمة دول أصبحت تسبق مصر اليوم فى فنونها وفى علوم السياسة الثقافية والإعلامية، ولتصبح القوى الناعمة هى العلة والعلاج فى آن.. بحيث يسمح لفكر الأزمة أن يدبر العملية الإبداعية العقلية.



إن تتابع تداول الحقائب الوزارية المتصلة بمناحى القوى الناعمة وفروعها المختلفة، أو شغلها بغير المؤهلين تماماً لصناعاتها ودروبها.. بات أمراً يدعو إلى القلق عما يصيب من جرائها عقل ووجدان المواطنين من ناحية، وإلى تدنى مستوى الكوادر الفنية للعاملين بها من ناحية، ومن ثم إلى انتقال هذه المخرجات السالبة إلى مواقع عديدة من العمل العام بحكم اتصالها برسالات فنية وثقافية وإعلامية «متناقضة» plural-ism أقرب إلى التلوث الذى يصيب العقل الجمعى للأمة بالتشويش وبالعجز عن الخلق والابتكار والتجديد.. ناهيك عن العجز فى بلورة فلسفة وأهداف القرارات السياسية المتصلة بالمصالح العليا للبلاد.. ذلك حين يكون من المفترض أن تتلقاها فى صورها النظرية الأولى لتقوم بتوظيفها إعلامياً وثقافياً وفنياً وتربوياً.. بحيث تتحقق المشاركة الشعبية الإيجابية مع سياسات الدولة العليا.



إلى ذلك كما تمكنت مصر منذ 2013 - لمرة ثالثة بعد أن تآكلت قدراتها العسكرية 1840 و1881 - أن تستعيد تطوير قوتها الصلبة- فى أقل من ثلاث سنوات- ولأبعد مما كان عليه الجيش الوطنى الحديث 1955، فمن المؤكد أن باستطاعتها توفير الأسباب نحو تعزيز قواها الناعمة من جديد وعلى النحو المتفرد التى سبقت به غيرها من الدول الإقليمية.. قبل أن تتأزم بالتزامن مع سنوات الانفتاح العشوائى لأربعة عقود ونيف.. تعرضت خلالها كلّ من قواها الصلبة والناعمة بسيان إلى التآكل، لكن ليس إلى ما لا نهاية، ذلك لو أن اختيارات الثقافة والإعلام - بصفة خاصة - تجيء على مستوى الطموحات الكبرى لقوانا الناعمة المأزومة.