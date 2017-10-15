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نقل وملاحة
دراسة رسمية.. النقل النهري منظومة أنهكها الإهمال
الأحد 15 أكتوبر 2017 11:26 ص
النقل النهري
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النقل النهري
مدحت إسماعيل:
تراهن وزارة النقل، ممثلة فى هيئة النقل النهرى، على القطاع الخاص لزيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل، ليصل تدريجيًّا إلى %4 من حجم المنقولات عام 2030.
وقال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل أن مرفق النقل النهرى يعانى تدهور البنية الأساسية، وتم وضع خطة للنهوض بالقطاع، لكنها تتطلب مشاركة حقيقية من القطاع الخاص، لتنفيذها بشكل كامل ومتطور.
وأكدت دراسة رسمية تعكف وزارة النقل على تنقيحها فى الوقت الحالى، أن منظومة النقل النهرى تواجه عددًا كبيرًا من المعوقات، منها جزء مرتبط بالبنية الأساسية للمرفق، وآخر متعلق بالعملاء، وجزء مختص بالمجرى الملاحى.
وذكرت الدراسة التى اطلعت عليها «المال»، أن 6 عوامل رئيسية أسهمت فى تراجع دور النقل النهرى، من بينها تخلى الدولة تدريجيًّا عن الدعم المباشر لخدمات النقل النهرى وغياب دورها التنسيقى فى تخصيص حصص من المنقولات موزعة بين وسائل النقل المختلفة، بالإضافة لخروج الشركات الحكومية من عباءة الوزارات التخصصية إلى وزارة قطاع الأعمال العام أو الاستثمار.
وأظهرت الدراسة أن وزارة التموين باعتبارها إحدى الجهات الحكومية التى كان لها دور قوى فى منظومة النقل النهرى خلال السنوات الماضية، ونتيجة بعض المشاكل الإدارية واللوجيستية، تخلت عن تلك المنظومة تدريجيًّا واعتمدت على النقل البرى.
ولفتت إلى أن سياسات السوق الحرة سمحت للمستثمرين ببناء مخازن فى الموانئ ومناطق أخرى متفرقة فى محافظات الجمهورية، ومن ثم تم الاعتماد على نقل السلع عبر الناقلات البرية، نظرًا لتوافرها بشكل كبير وسهل، كما أنها كانت الوسيلة المفضلة- وما زالت- فى السرعة والحفاظ على المنتجات لدى القطاع الخاص، ومن ثم تحول النقل النهرى إلى برى.
وأشارت الدراسة إلى أن منظومة النقل النهرى فقدت، خلال السنوات الماضية، بعض المنقولات الأساسية، مثل الأسمنت ومواد البناء، والزلط، والرمال، مع انخفاض نصيبها من المنقولات التقليدية مثل البترول والفحم الحجرى والأحجار.
ومن بين أسباب تراجع المنقولات عبر النيل عدم تحديد المجرى الملاحى وتوفير المساعدات الملاحية من «شمندورات»، وعلامات ملاحية تساعد قائد الوحدة النهرية إلى المكان الملائم للإبحار، والذى يوفر به العمق المناسب لتجنب تعرضه للحوادث مما ينتج عنها توقف فى الملاحية الليلية.
وأظهرت الدراسة أنه من بين المشاكل أيضًا الأمور التى تتعلق بعق المياه فى الممرات الملاحية، والذى يكون فى بعض الأوقات غير كافٍ لعملية الملاحة النهرية، إلى جانب الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق الملاحية والتى تتوقف عند الأهوسة.
وأضافت الدراسة أن هناك أهوسة يتم تشغيلها -8 10 ساعات فقط، وأخرى تتوقف نهائيًّا فى أيام الإجازات والعطلات الرسمية، ومن ثم إلحاق الضرر بالمنتجات المنقولة وتأخير تسليمها.
ومن المشاكل أيضًا فقدان المراسى النهرية للتصميمات الهندسية السليمة والمناسبة، ووقوعها فى مناطق إطماء مما يعرِّض الوحدات النهرية «للشحوط»، عند الرسو، فضلًا عن تدهور حالة الموانئ النهرية وورش الإصلاح والصيانة.
ولفتت الدراسة إلى أن، ومن ضمن أسباب تدهور منقولات عبر النيل، عدم استكمال مشروع تطوير الملاحة بترعة الإسماعيلية، والذى يستهدف تحويل الترعة إلى مجرى ملاحى نهرى بالدرجة الأولى عبر ربطها بقناة السويس، ونهر النيل، فضلًا عن عدم ربط ميناء الدخيلة بشبكة النقل النهرى، مضيفة أن تنفيذ ذلك الأمر يتطلب إنشاء وحدات ساحلية نهرية بمواصفات هندسية خاصة وتكنولوجية متطورة.
وذكرت الدراسة أن المشاكل المتعلقة بميناء الإسكندرية كانخفاض عمق الأرصفة، والذى يمنع استقبال السفن الضخمة ذات الحمولات الكبيرة، والتى يمكن أن يوجه جزء من تلك الحمولات لنقلها عبر النيل، حال توافر الإمكانيات.
وفضلًا عن المشاكل السابقة أكدت الدراسة أن أسطول النقل يعانى التقادم وتدهور حالته الفنية، وبصفة خاصة الأسطول الحكومى، ومن ثم تسبَّب فى انخفاض الطلب على النقل، الأمر الذى ترتب عليه تقليل ساعات العمل إلى أن أصبحت شِبه متوقفة.
وأردفت الدراسة أن هناك عددًا من المشاكل تتعلق بالعملاء، وتتمثل فى غياب الوعى لدى كبار الناقلين وعدم تقدمهم بطلبات، خاصة المنقولات التى تنقل على طول مسافة الرحلة بالنقل النهرى.
وشدَّدت الورقة البحثية على ضرورة تنفيذ العديد من المطالب للعملاء، منها انتظام عملية النقل، لافتة إلى أن ذلك فى بداية سلم الأولويات لصاحب البضاعة، وأن ضمان توريد السلعة فى الوقت المحدد سيشجع العملاء والناقلين على استخدام النيل، إلى جانب الحفاظ على سلامة وصول البضائع بحالتها دون نقص فى الوزن أو تلف بمحتوياتها.
وبيّنت دراسة وزارة النقل أن قطاع النقل النهرى يفتقر للعمالة المدربة والمؤهلة فى العمل على وحدات النقل؛ بسبب عدم توافر الظروف المعيشية المناسبة على تلك الوحدات، وتدنى مستوى أجور العاملين إذا تم مقارنتها بالعاملين فى السفن البحرية الكبرى.
فى سياق متصل أقرّت الدراسة بأن قطاع النقل النهرى يفتقر لمؤسسات نقل نهرية ذات هياكل تنظيمية مناسبة مصحوبة بالكفاءات الإدارية والتسويقية القادرة على دراسة سوق النقل ومتابعة التغيرات والعوامل المؤثرة فى القطاع وتحديد متطلبات العملاء أولًا بأول.
ولفتت إلى أن نقل تبعية شركات الشحن من الوزارات المعنية بالنقل بصفة أساسية، إلى وزارة قطاع الأعمال العام، واكتفاء وزارة النقل برسم السياسات دون التدخل الفعلى فى التشغيل، نتج عنه وجود منافسة شديدة بين مشغلى وسائل النقل الأخرى، ومنها شاحنات النقل البرية.
ونوهت الدراسة بأن معظم الموانئ النهرية الحالية يتم استغلالها فى أغراض غير مخصصة، فعلى سبيل المثال بعض الموانئ النهرية فى الوجه القبلي تُستخدم مراسى للسفن السياحية، وميناء أثر النبى تم التعدى عليها وأصبحت سوق جملة متعددة الأنشطة، والبعض الآخر منها ميناء الحديد والصلب، وميناء أسوان.
وأوضحت أن طول زمن رحلة النقل يتسبب فى عزوف الناقلين بمختلف أنواعهم، فضلًا عن عدم توافر المستودعات وصوامع التخزين المناسبة على طول المجرى.
وذكرت الدراسة التى استغرقت زمناً طويلاً للخروج للنور، أن هناك 7 عوامل تؤثر على الطاقة الاستيعابية للطرق المائية، والتى تُعرَف بأنها حساب الحجم الكلى لحركة الوحدات النهرية للبضائع التى يمكنها استخدام المجرى الملاحى أو جزء منه فى الإبحار خلال فترة محددة، وجاء فى صدارة تلك العوامل الخصائص الجغرافية، وهى مدى اتساع المجرى الملاحى الآمن، وشكل وطبيعة القاع والأماكن المعرضة للإطماء وشدة المنحنيات بالمجرى إنْ وُجدت، وأيضًا العامل الهيدروجرافى، وهو شدة التيارات المائية واتجاهها والدوامات المائية واختلاف عمق المياه.
ومن العوامل أيضًا التأثيرات الجوية، وتتمثل فى انخفاض مدى الرؤية، مما يستلزم تخفيض السرعة والتوقف عن الإبحار وشدة الرياح بالنسبة لاتجاه السير والهبات المفاجئة للرياح والعواصف الرملية، إضافة إلى عوامل قواعد الإبحار المتَّبَعة فى عملية النقل.
وعن أهم السلع التى يمكن نقلها عبر المجرى المنهرى ذكرت الدراسة، أن هناك العديد من السلع التى يمكن نقلها عبر النهر، ومنها منتج الفحم الحجرى- الكوك، والذى يستخدم كمدخل فى صناعة الحديد والصلب، ومنتج الطفلة وهى تعد من المنتجات الرئيسية للمنظومة، إذ يمكن نقلها لمسافات طويلة تصل لـ900 كيلومتر.
وتابعت الدراسة أن «القمح" من السلع التى يتم استيرادها بكميات كبيرة من الخارج، عبر موانئ الإسكندرية ودمياط، وبورسعيد، والسويس، ويمكن نقلها من خلال النيل فى الفترة المقبلة، إلى جانب خام الكبريت، مشيرة إلى أنه سيتم نقله إلى مصانع الأسمدة الفوسفاتية، ومنها منطقة أبو زعبل.
ونوهت بأن منتج الأسمنت كان من بين السلع التى توقَّف نقلها أيضًا عبر النيل، ويمكن رجوعها مرة أخرى، بدلًا من نقلها بالشاحنات البرية.
واقترحت الدراسة حزمة من المشروعات التى يجب تنفيذها للنهوض بالمنظومة، ومنها تطوير الطرق الملاحية النهرية، ويشمل الطريق من أسوان- القاهرة- إلى الإسكندرية، عبر الرياح البحيرى وترعة النوبارية، وفرعى النيل «دمياط ورشيد»، على أن يتضمن التطوير مخططًا عامًّا تنفذ فيه متطلبات كل مسار ملاحى.
وطالبت الدراسة بترتيب أولوية التنفيذ وفقًا لأهمية التشغيل على الخط، لتشمل إنتاج الخرائط الملاحية النهرية، وتنفيذ أعمال التكريك والتعميق وحماية الجسور، ووضع المساعدات الملاحية المرئية، وتطوير الأهوسة الحالية وإنشاء أخرى منظومة، ووضع نظام مراقبة ومتابعة إلكترونى.
كما طالبت بأن يتضمن نظام المراقبة والمتابعة، مراكز فرعية للتحكم والمراقبة الملاحية بكل طريق مع إنشاء مركز تحكم مركزى فى القاهرة يتصل ويسيطر على المراكز الفرعية، وأن يكون لديه القدرة على تحديد مواقع العائمات النهرية وحالتها باستمرار والوقت والخط وسرعة سيرها.
وأوصت الدراسة أيضاً بإنشاء قاعدة بيانات عن الوحدات النهرية تتضمن مواصفات الوحدة والمالك لها والمشغل وخط سير الوحدة، مع توفير سبل الاتصال مع جميع الوحدات، يتوازى مع ذلك توفير مراكز الشرطة النهرية والإطفاء وفرق الإنقاذ على طول الطرق النهرية وكيفية التواصل معها فى حالات الخطر.
وتضمنت التوصيات قيام وزارة النقل بإنشاء أرصفة للوحدات النهرية بطول -800 1000 متر مع تجهيزه بمعدات الشحن والتفريغ الكافية.
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