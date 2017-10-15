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سيـــاســة
الخارجية تدين الهجومين الإرهابيين بمقديشيو
الأحد 15 أكتوبر 2017 11:26 ص
وزارة الخارجية
أخر الأخبار
وزارة الخارجية
سمر السيد:
أدانت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم، الهجومين الإرهابيين بواسطة سيارتين مفخختين، واللذين وقعا في العاصمة الصومالية مقديشيو وأعلنت حركة الشباب الإرهابية مسئوليتها عنهما، مما أسفر عن سقوط نحو 85 قتيلا وإصابة آخرين.
وأعربت الوزارة عن خالص التعازي لأسر الضحايا، مؤكدة وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الصومال الشقيق في مواجهة الإرهاب، وأن تلك الأعمال لن تفت في عضد الشعب الصومالي نحو استكمال بناء مؤسسات الدولة واستعادة الاستقرار.
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