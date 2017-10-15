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بورصة وشركات
البورصة تصعد بتعاملات الأحد الصباحية
الأحد 15 أكتوبر 2017 11:14 ص
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
رجب عزالدين
افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد بداية الأسبوع على صعود ملحوظ لمؤشراتها، حتى أول ساعة من التداولات.
وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.16% عند مستوى 13913 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.75% عند مستوى 821 نقطة حتى الساعة 10:50.
وصعدت مؤشرات البوصة بشكل جماعي، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 13892 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنسبة 2.22% إلى 816 نقطة، وامتد الارتفاع إلى المؤشر الأوسع نطاقًا "egx100" بنحو 1.1% مغلقًا عند 1809 نقاط.
واستحوذ المستثمرون المصريون على 76.30% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على 1.22%، والعرب على 7.48%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
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