بدء أعمال تركيب كوبري 6 الغربي على قناة السويس

كوبري 6 الغربي على قناة السويس



نادية صابر



بدأت إدارة الترسانات بهيئة قناة السويس، صباح اليوم، تركيب كوبري نمرة 6 الغربي (الشهيد أحمد منسي)، تمهيدا لافتتاحه نهاية العام الحالى.



وتم تجميع الكوبري في ترسانة بورسعيد، بمشاركة الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، بجانب بناء بنتون كوبري نمرة 6 الشرقي بالقناة الجديدة"، وبناء بنتونات أخري خاصة بكوبري القنطرة، بحمولة 70 طنا وتكلفة 80 مليون جنيه.



وتضع إدارة الترسانات والشركات التابعة لهيئة قناة السويس خطة متكاملة في بناء الكباري، وتقرر بناء 3 كباري جديدة في 2018.



وتتضمن الخطة بناء كوبريين في منطقة سرابيوم بالإسماعيلية وآخر في منطقة الشط في السويس وتم تحديد التصميمات والمواصفات المعتمدة من هيئة الإشراف بهدف تسهيل التنقل بين غرب وشرق القناة ولخدمة المشروعات التنموية في سيناء بقيمة 80 مليون للكوبري.