«الدلتا للتأمين» تراهن على الإصدار الإلكترونى لزيادة معدلات النمو

السيد الجوهري

❐ 400 مليون جنيه أقساطًا مستهدفة العام المالى الجارى



حوار ـ الشاذلى جمعة:



قال السيد الجوهرى، رئيس مجلس إدارة شركة «الدلتا للتأمين»، انها تستهدف تحقيق 400 مليون جنيه أقساطًا خلال العام المالى المقبل 2017/2018، مقابل 262 مليون جنيه محققة العام المالى الماضى.



وكشف فى حوار مع «المال»، عن خطة الشركة لزيادة رأسمالها المدفوع العام المالى الجارى، ما بين 20 إلى 30 مليون جنيه، ليرتفع إلى 120 أو 130 مليون جنيه مقابل 100 مليون جنيه حاليا، لافتا إلى أن تمويل الزيادة سيتم الأرباح وتم التأجيل لتأخر اعتماد الزيادة الماضية بسبب بطء الإجراءات من بعض الدوائر الحكومية رغم حصول الشركة على موافقة ميدانية من الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة سوق المال ولا علاقة لهيئة الرقابة بالتأخير.



وأكد أن شركته أغلقت فرعها بنويبع المخصص لنشاط التأمين على السيارات الخاصة بـ"التريبتك" لمرور السيارات عبر الدول.



ومن المعروف أن «التربتك» نظام يسمح للمصرى أو الأجنبى القادم من الخارج بدخول سيارته للاستعمال الشخصى، بإفراج مؤقت لمدة 3 أشهر، وله الحق فى التمديد 3 شهور أخرى مباشرة أو بعد فترة، بمعنى 6 أشهر فى العام.



وأضاف الجوهرى أن شركته قدمت تسهيلات للعملاء، فى إعادة تقييم أصولهم، بعد أن تغير فيمة الجنيه المصرى من قيمته بعد قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف نوفمبر الماضى، أدى ذلك إلى زيادة القيمة السوقية لأصول العملاء، وبالتالى ارتفاع مبالغ التأمين، وتجاوب العملاء فى تعديل وثائق التأمين، لمصلحة العميل فى الحصول على التعويض العادل والكافى.



وأوضح أن شركته تمتلك 14 فرعا جغرافيا حاليا، على مستوى الجمهورية، تغطى مناطق مثل الدلتا، والصعيد، وقناة السويس، لافتا انها تخطط لزيادة عدد أفراد الجهاز الإنتاجى، وتحفيز العاملين لتحقيق مستهدفاتها بجانب التعاون مع شركات الوساطة التأمينية.



وأشار رئيس الدلتا للتأمين، إلى أن شركته تركز على فرع السيارات الإجبارى، خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد حصولها على أول رخصة للإصدار الإلكترونى لوثيقة المسئولية المدنية قبل الغير، الناتجة عن حوادث المركبات، ما تقضى تماما على جميع مشكلات التأمين الإجبارى.



وتستهدف الشركة تحقيق 50 مليون جنيه أقساطًا فى فرع الإجبارى، خلال العام المالى الحالى، موضحا انها توافقت مع متطلبات الهيئة، عبر تجهيز البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بمنظومة الإصدار الإلكترونى للتأمين الإجبارى «سيارات»، اعتمدتها الهيئة ووافقت على بدء إصدار الوثائق إلكترونيا.



وأوضح أن شركته كانت متوقفة عن إصدار وثائق الإجبارى، بسبب بعض الممارسات السيئة فى ذلك الفرع، ، وأدت إلى تحمل الشركات تعويضات غير مستحقة، ونكبدها لخسائر، لافتا إلى أن النظام الإلكترونى سوف يقضى على تلك السلبيات، وستكون شركته مسيطرة تماما على عمليات الإصدار.



وأكد أن «الدلتا للتأمين» تزاول نشاط تأمينات السفر إلكترونيا، مشيرا إلى أن تأثر ذلك النشاط بضعف حركة السياحة الخارجية للمصريين فى الخارج، فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، كما تدرس الشركة العمل فى نشاط التأمين متناهى الصغر، وإصداره إلكترونيا، وتقوم بدراسته بالتعاون مع معيدى التأمين.

وأشار إلى أن شركته تدرس إصدار منتجين جديدين، رافضا الإفصاح عن تفاصيلهما لحين الحصول على الموافقة، بسبب المنافسة الكبيرة فى السوق.



و لفت إلى أن «الدلتا» تعيد دراسة أسعار التأمين الطبى بها، معارتفاع أسعار الخدمات الطبية، والدواء بصورة كبيرة، بعد تعويم الجنيه المصرى فى نوفمبر الماضى، فى هذا الاطار تسعى للتوافق مع الأسعار الفنية المناسبة، والحفاظ على قسط عادل لمواجهة الخطر.

واعتبر أن قرار طرح أى شركة تأمين فى سوق الأوراق المالية يتوقف على رغبة المساهمين فى توسيع هيكل الملكية، وأن أغلب شركات القطاع مغلقة ولا تحتاج إلى تمويل من سوق المال.



وأكد أن هناك إقبال من المستثمرين على شراء أسهم شركات التأمين المطروحة بسوق الأوراق المالية، والدليل وجود استثمارات فى ملكية شركته من صناديق استثمار أجنبية، ومحلية، ما زالت باقية، وتحصل على كوبونات أرباح باستمرار.



وكشف عن أن شركته تدرس حاليا أساليب الدفع الإلكترونى للأقساط، عبر استخدام بطاقات الدفع، لتسهل السداد على العملاء والأفراد وتوفر الوقت والجهد على المحصلين، وزيادة معدل السيولة وتوجيهها نحو الاستثمار فى القنوات المختلفة.



وأضاف أن الاقتصاد المصرى ما زال يعانى من التراكمات السابقة، مثل دعم العملة المحلية، وإهمال الصناعة الوطنية مثل الغزل والنسيج، والحديد والصلب، والورق مع تعزيز وضع المستوردين فى الوقت الذى شجعت فيه دول أخرى صناعتها الوطنية، وحققت مليارات الدولارات منوها إلى الضرر الذى لحق بصناعة القطن المصرية، والقمح حيث أصبحت مصر أكبر مستورد له فى العالم.



وتوقع حدوث طفرة كبيرة للصناعة المصرية بعد التعويم، وتشجيع الصادرات، وبدء إنتاج المزارع السمكية الجديدة، وتطوير التعليم الصناعى، وكلها أنشطة تساهم فى زيادة الطلب على قطاع التأمين، وخلق المزيد من الفرص أمامه.





