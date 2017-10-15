تأسيس المنى الغذائية باستثمارات 100 مليون جنيه

الخضراوات المجمدة

❐ حسن: مصنعان للخضراوات والفاكهة المجمدة بطاقة



شريف عمر



أسس تحالف مكون من شركة «المنى مصر» الدولية للاستيراد والتصدير، ورجل الأعمال علاء المغازى، شركة جديدة تحت مسمى «المنى» للصناعات الغذائية، باستثمارات مبدئية 100مليون جنيه.



وقال عبدالمجيد حسن، رئيس مجلس إدارة شركة «المنى مصر» للاستيراد والتصدير، إنه تم إطلاق الشركة الجديدة برأسمال مدفوع 30 مليون جنيه، مقسما مناصفة بين المؤسسين، وتابع : بدأت الشركة أعمال تدشين مصنعين لتعبئة وتجهيز الخضراوات والفاكهة المجمدة، على مساحة 20 ألف متر بالمنطقة الصناعية فى برج العرب.



وأشار - فى تصريحات خاصة لـ«المال» - إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصنعين تتراوح بين 20 – 30 ألف طن سنوياً من المنتجات المجمدة، عبر 3 خطوط إنتاج، و سيتم تخصيص كامل الإنتاج للتصدير للاستفادة من انخفاض قيمة الجنيه، بالإضافة إلى تحسن تنافسية الصادرات الزراعية المصرية فى الأسواق الخليجية والأوروبية واللاتينية.



وأكد أن التكلفة الاستثمارية للمصنعين تتراوح بين 80 - 100مليون جنيه، وسيتم تدبيرها بالكامل عبر الموارد الذاتية للمؤسسين.



وأضاف أنه سيتم افتتاح المصنعين قبل نهاية النصف الأول من العام المقبل على أقصى تقدير، كما أن هناك نوايا لزيادة استثمارات «المنى الغذائية» خاصة وأن رأسمالها المرخص به يبلغ 150مليون جنيه، ويسعى المؤسسات إلى رفع رأس المال المدفوع بعد بداية العملية الإنتاجية.



وتعد «المنى الدولية» إحدى شركات استيراد وتصدير الحبوب الغذائية، ومنها القمح والذرة الصفراء وفول الصويا، كما يعمل رجل الأعمال علاء المغازى فى تصدير الخضراوات المجمدة منذ فترة طويلة.



وأكد عبدالمجيد حسن أن هناك دراسة مقدمة من أحد بنوك الاستثمار العاملة فى سوق المال لطرح حصة من أسهم «المنى الغذائية» فى البورصة بعد عامين من بداية الإنتاج، رحب بها المؤسسان باعتبارها آلية لتدبير تمويلات إضافية.



وشدد على اهتمامه بالاستثمار فى الصناعات الغذائية خلال الفترة المقبلة باعتبارها أحد القطاعات الدفاعية بالسوق المحلية، لافتا إلى أنه كان قد تقدم للاستحواذ على كامل أسهم شركة الاتحاد الدولى للصناعات الغذائية «لذة» والتى تم بيعها فى النهاية لشركة «راية» القابضة للاستثمارات المالية.



وكانت «المنى مصر» قد تقدمت فى أبريل الماضى بعرض للاستحواذ على شركة «الوطنية» لمنتجات الذرة، فى إطار رغبة المساهم الرئيسى بالوطنية، وهى شركة مصر المالية للاستثمارت بالتخارج منها إلا أنها انسحبت من الصفقة.