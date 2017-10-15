الرقابة الإدارية تطالب النقل بعدم تعديل بنود الإيرادات بالقرار 800

هيئة الرقابة الإدارية

السيد فؤاد:



علمت «المال» أن هيئة الرقابة الإدارية أوصت وزارة النقل التى تقوم بتعديل القرار 800 لسنة 2016 الخاص بشروط وضوابط مزاولة الأنشطة المرتبطة بالنقل البحرى ومقابل الانتفاع بالتراخيص الممنوحة لمزاولتها- بعدم المساس بأى بنود تتضمن المدفوعات المالية التى تحصل عليها الجهات الحكومية المختلفة.



يأتى ذلك على خلفية قيام وزارة النقل من خلال قطاع النقل البحرى، بدراسة القرار 800 لسنة 2016 بناء على طلب غرف الملاحة الثلاث "الإسكندرية، بورسعيد، دمياط" نتيجة الارتباك الذى أحدثه القرار منذ تطبيقه العام الماضى.



وأكدت مصادر أن هيئة الرقابة الإدارية طالبت الوزارة بعدم تعديل أى بنود بها مدفوعات، خاصة أن تلك البنود ساهمت فى زيادة إيرادات هيئات الموانئ قرابة المليار جنيه العام الماضى فقط، رغم عدم تفعيل العديد من البنود، كمقابل التراخيص الممنوحة للتوكيلات الملاحية، والتى تم منحها مهلة 6 شهور لتوفيق أوضاعها.



فى السياق نفسه أشارت المصادر إلى أن وزير النقل قرَّر عدم المساس أو تعديل القرار رقم 488 لسنة 2015 والخاص بمقابل الخدمات التى تؤدى للسفن فى الموانئ البحرية المصرية ومقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت التابعة لهيئات الموانئ وهيئة السلامة البحرية ومقابل الخدمات الإلكترونية.



يأتى قرار وزير النقل بناء على توصيات عدد من مستشاريه، خاصة أن القرار قام بتحريك مقابل الخدمات التى تؤدى للسفن، والتى لم تتحرك منذ 13 عامًا، كما أن الموانئ التى تضررت من القرار كانت شرق وغرب بورسعيد، وتم معالجة تضررهم فى القرار رقم 127 لسنة 2017 الذى أصدره للفريق مهاب مميش بمنح تخفيضات لسفن الحاويات التى يزيد معدل تداولها على 200 حاوية.



يُذكر أن القرار رقم 127 منح تخفيض رسوم الميناء والرسو والإرشاد المقرَّرة بالقانون رقم 24 لسنة 1983 لسفن الحاويات أو العبَّارات القادمة من الموانئ الأجنبية إلى موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتى تتداول حاويات ترانزيت، وشحن وتفريغ ويزيد عددها على 200 حاوية، بنسبة تخفيض 0.015 مضروبة فى عدد الحاويات، وبحد أقصى بنسبة %50.



ويدرس قطاع النقل البحرى، التابع لوزارة النقل، منذ أكثر من عام، تعديلات غرف الملاحة الثلاث "الإسكندرية، بورسعيد، دمياط" على القرار الذى أثار حالة من الارتباك بالموانئ المصرية فور صدوره، ورفع جميع مقابلات الانتفاع بنسب وصلت إلى %100 فى بعض البنود.



وتسود حالة من الإحباط بالسوق الملاحية بعد أن تقرَّر أن يكون المجلس الأعلى للموانئ برئاسة رئيس مجلس الوزراء بعدما كان يرأسه وزير النقل.



وأرجعت مصادر ملاحية تلك الحالة لصعوبة انعقاد المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، فيما كان يتم انعقاد المجلس قرابة الـ3 مرات فى العام من خلال رئيس قطاع النقل البحرى، والذى كان يقوم نيابة عن وزير النقل بعقد المجلس وإقرار القرارات المنظمة لأعمال الموانئ والهيئات المختلفة المنظمة للنقل البحرى.



وأوضحت المصادر أن تعديل رئاسة المجلس الأعلى للموانئ لرئيس الوزراء يأتى بسبب تحويل بعض الموانئ من وزارة النقل إلى الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ومن ثم فإن هناك صعوبة فى أن يكون وزير النقل على رأس المجلس، فى حين يكون رئيس الهيئة الاقتصادية حاضرًا مندوبًا عن الهيئات التى تقع تحت اختصاصه.