تطوير العشوائيات: 1.3 مليار جنيه تعويضات لأهالي ماسبيرو

مثلث ماسبيرو

محمود زكى



رصد صندوق تطوير العشوائيات 1.3 مليار جنيه، لحل أزمة مثلث ماسبيرو، والتى تتضمن صرف تعويضات لنحو 4531 أسرة يقيمون فى المنطقة، على أن يطالب ملاك الأراضى بسداد قيمة تلك التعويضات.



وكشف المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى للصندوق - فى تصريحات لـ«المال» - أن أراضى مثلث ماسبيرو موزعة بواقع 52 ألف متر مربع، لشركتين كويتيتين، و23 ألف متر مربع لشركتين سعوديتين، فيما تملك شركتان مصريتان، وعدد من صغار الملاك %23 منها، والدولة %10 .



وأوضح أنه سيتم تخصيص جزء من الأرض للطرق العامة، وفقًا للتصميم النهائى، بالإضافة إلى قطعة الأرض التى ستقام عليها وحدات للأهالى الذين طلبوا البقاء بالمنطقة.



وأشار إلى أن حوالى 435 أسرة حصلت على تعويضات حتى الآن، بإجمالى أكثر من 450 مليون جنيه، فيما فضلت 341 أسرة الحصول على وحدات سكنية بحى الأسمرات، بتكلفة تتجاوز 90 مليون جنيه، ولم تقرر 200 أسرة حتى الآن موقفها.



وقال إن الصندوق رصد 300 مليون جنيه، لبناء عدد من الوحدات للأهالى الذين طلبوا البقاء بالمنطقة،على أن يتم تسكينهم مؤقتًا فى عقارات مؤجرة، لحين الانتهاء من الوحدات الجديدة، والتى سيتم بناؤها على 10 أفدنة.



وتبلغ المساحة الإجمالية لمثلث ماسبيرو، حوالى 84 فدانا، شاملة مبنى الإذاعة والتليفزيون، ومقر وزارة الخارجية والسفارة الإيطالية.