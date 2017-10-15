EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
مليون دولار شهريا حصيلة الأسواق من مبنى الركاب 2 بمطار القاهرة
الأحد 15 أكتوبر 2017 10:18 ص
مطار القاهرة - صورة أرشيفية
أخر الأخبار
مطار القاهرة - صورة أرشيفية
دعاء محمود:
قال رضا متولى، رئيس شركة مصر للطيران للأسواق الحرة، إنه منذ افتتاح فروع جديدة للشركة بمطار القاهرة الدولى بمبنى الركاب الجديد (2)، وصل حجم مبيعات شركته إلى مليون دولار شهريًّا من المبنى الجديد فقط.
وأضاف متولى، لـ«المال»، أن حركة الركاب كما هى، والسبب فى ارتفاع حجم المبيعات يعود إلى زيادة عدد الفروع والمعارض التابعة للشركة، والتى تتيح الفرصة للمسافرين للإقبال على الشراء، موضحًا أن شركته تسعى للانتشار والتواجد بصالات السفر والوصول لتلبية رغبات عملائها.
كان صفوت مسلم، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قد افتتح، أوائل الشهر الماضى، فرعًا جديدًا لشركة مصر للطيران للأسواق الحرة بصالة السفر الدولى بمبنى الركاب الجديد (2) بمطار القاهرة الدولى، حيث جاء افتتاح الفرع الجديد بعد 3 شهور على افتتاح فرع للشركة بصالة الوصول الدولى فى نفس المبنى الذى يشهد تزايدًا فى عدد شركات الطيران العاملة منه.
وتابع رئيس «الأسواق الحرة» أن الفرع الجديد يقع على مساحة 450 متر مربع، وقامت شركة مصر للطيران للصناعات المكملة بتصنيع وحدات العرض بالتنسيق مع قطاع المشروعات بالشركة القابضة لمصر للطيران كاستشارى هندسى للمشروع.
وأشار متولى إلى أن شركته نجحت فى تحقيق فائض بلغ نحو 131 مليون جنيه بنهاية العالم المالى 2016/ 2017، مضيفًا أن فروع الشركة تتواجد حاليًّا بمبنى الركاب ١ و٢ و٣ بمطار القاهرة الدولى، ومطارات الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم والأقصر وأسوان وسوهاج والإسكندرية برج العرب والنزهة والجونة وطابا، بالإضافة إلى فروع مول سيتى ستارز وفندق ساڤوى شرم الشيخ وفندق هيلتون طابا.
ولفت رئيس الشركة إلى أنه جارٍ إعداد التجهيزات اللازمة لافتتاح سوق حرة بصالة الوصول الخارجى لمطار برج العرب الدولى، على مساحة 120 مترًا، مؤكدًا أن تكلفة وموعد افتتاح الفرع الجديد لم يحدد بعد.
مطار القاهرة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا