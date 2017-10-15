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سيـــاســة
52 مليار دولار حصيلة النقد الأجنبي منذ التعويم.. عناوين اليوم
الأحد 15 أكتوبر 2017 09:24 ص
عناوين الصحف
أخر الأخبار
عناوين الصحف
متابعات:
تقدم بوابة المال أهم عناوين الأخبار الصادرة صباح اليوم الأحد، 15 أكتوبر.
أخبار مصر:
52 مليار دولار حصيلة النقد الأجنبى منذ تحرير سعر الصرف
وزير الصحة: مشروع قانون.. يمنع زواج القاصرات
الأهرام
– السيسى: توصيل المرافق بأحدث المعايير للعاصمة الإدارية
– وزير النقل: الدائرى الإقليمى يربط المحافظات .. وينشط التجارة الداخلية
– 52 مليار دولار حصيلة النقد الأجنبى منذ تحرير سعر الصرف
– سلامة: الطفل المصرى أخطر محاور «تثبيت الدولة» لأنه المستقبل
– تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك فى قضية التلاعب بالبورصة
– حملة لمكافحة الديدان بمدارس الإسكندرية
– شباب الأحزاب: مستعدون لنقل تجربة منتدى «شرم الشيخ» للعالم
– غياب السلامة المهنية يهدد عمال الكهرباء
– محافظ القاهرة يتابع مشروع ازدواج محور النصر بالشيراتون
– الشرقاوى: 7 مليارات جنيه أرباح شركات قطاع الأعمال
– السعودية تتدخل لإنقاذ حياة «صالح» بعد تدهور صحته
– رسميا 50 ألف متفرج للأهلى أمام النجم
الجمهورية
– وزير الصحة: مشروع قانون.. يمنع زواج القاصرات
– شباب العالم في شرم الشيخ: “إننا بحاجة للتحدث معاً”
– “الزراعة”: كارت “الفلاح” يدخل الخدمة نهاية العام
– “الرقابة الإدارية” تضبط سكرتير عام محافظة السويس
– “الدستورية العليا”: “التظاهر” من اختصاص القضاء العادي.. والدعوي المدنية لا تسقط بالتقادم
– عبدالغفار: عقوبات رادعة للمتسببين في فساد الطعام بالمدن الجامعية
– حملات شعبية تطالب الرئيس بالترشح لفترة ثانية
– مميش: محور التنمية أقوي المناطق الاقتصادية بالعالم خلال 3 سنوات
عبدالفتاح السيسي
السيسي
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