52 مليار دولار حصيلة النقد الأجنبي منذ التعويم.. عناوين اليوم

عناوين الصحف

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تقدم بوابة المال أهم عناوين الأخبار الصادرة صباح اليوم الأحد، 15 أكتوبر.



أخبار مصر:



52 مليار دولار حصيلة النقد الأجنبى منذ تحرير سعر الصرف



وزير الصحة: مشروع قانون.. يمنع زواج القاصرات



الأهرام



– السيسى: توصيل المرافق بأحدث المعايير للعاصمة الإدارية



– وزير النقل: الدائرى الإقليمى يربط المحافظات .. وينشط التجارة الداخلية



– 52 مليار دولار حصيلة النقد الأجنبى منذ تحرير سعر الصرف



– سلامة: الطفل المصرى أخطر محاور «تثبيت الدولة» لأنه المستقبل



– تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك فى قضية التلاعب بالبورصة



– حملة لمكافحة الديدان بمدارس الإسكندرية



– شباب الأحزاب: مستعدون لنقل تجربة منتدى «شرم الشيخ» للعالم



– غياب السلامة المهنية يهدد عمال الكهرباء



– محافظ القاهرة يتابع مشروع ازدواج محور النصر بالشيراتون



– الشرقاوى: 7 مليارات جنيه أرباح شركات قطاع الأعمال



– السعودية تتدخل لإنقاذ حياة «صالح» بعد تدهور صحته



– رسميا 50 ألف متفرج للأهلى أمام النجم



الجمهورية



– وزير الصحة: مشروع قانون.. يمنع زواج القاصرات



– شباب العالم في شرم الشيخ: “إننا بحاجة للتحدث معاً”



– “الزراعة”: كارت “الفلاح” يدخل الخدمة نهاية العام



– “الرقابة الإدارية” تضبط سكرتير عام محافظة السويس



– “الدستورية العليا”: “التظاهر” من اختصاص القضاء العادي.. والدعوي المدنية لا تسقط بالتقادم



– عبدالغفار: عقوبات رادعة للمتسببين في فساد الطعام بالمدن الجامعية



– حملات شعبية تطالب الرئيس بالترشح لفترة ثانية



– مميش: محور التنمية أقوي المناطق الاقتصادية بالعالم خلال 3 سنوات