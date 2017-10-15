درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 15 أكتوبر

درجات الحرارة

متابعات:



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، طقسًا معتدلاً شمالاً حتى شمال الصعيد مائلاً للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيفًا فى أول اليل مائلاً للبرودة فى آخره، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية تصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى





القاهرة 20 28



وسط الدلتا 19 28



الإسكندرية 20 27



بلطيم 21 28



مطرح 19 26



السلوم 14 25



سيوة 15 26



بروسعيد 21 27



دمياط 21 27



العريش 10 29



رفح 19 28



الإسماعيلية 18 30



السويس 19 30



رأس سدر 19 26



نخل 11 25



نويبع 22 28



طابا 17 27



كاترين 10 26



الطور 18 27



شرم الشيخ 23 29



الغردقة 21 29



مرسى علم 22 30



الفيوم 21 28



بنى سويف 18 28



المنيا 18 28



أسيوط 16 28



سوهاج 19 29



قنا 19 31



الأقصر 18 32



أسوان 19 33



أبو سمبل 18 33



الوادى الجديد 17 30



شلاتين 20 31



أبو رماد 21 31



رأس حدربة 22 30



حلايب 22 30